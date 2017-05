Législatives : zoom sur la 5e circonscription de la Marne

C'est la plus grande, mais aussi la moins peuplée des circonscriptions de la Marne. Dix candidats sont en lice pour ces élections, dont l'UDI Charles de Courson, élu depuis 1993 et à nouveau candidat à sa succession.

A douze jours du premier tour des élections législatives, nous vous présentons ce mardi la cinquième circonscription de la Marne. La plus grande en superficie, elle englobe une bonne partie des cantons du sud du département autour de Vitry-le-François. Pourtant c'est aussi la circonscription la plus rurale et la moins peuplée avec 107 000 habitants.

10 candidats

Estelle Arbogast (Debout La France)

Joelle Bastien (Extrême Gauche)

Dominique Chailloux (Parti Communiste)

Charles de Courson (UDI)

Françoise Dehut (Parti citoyen pour les animaux)

Julien Havasi (Extrême Droite)

Thomas Laval (Front National)

Laurène Massicard (France Insoumise)

Bertrand Trepo (République En Marche)

Naceur Yagoubi (Divers)

Charles de Courson, l'indéboulonnable ?

Depuis 24 ans, un homme semble hors de portée dans cette circonscription, il s'agit de Charles de Courson. Elu depuis 1993, le député UDI est à nouveau candidat et pour lui, sa longévité est une chance puisque les électeurs peuvent juger son bilan : "C'est aux électeurs de savoir si j'ai bien fait mon boulot ou pas, si je continuerai à bien le faire ou si mes concurrents le feraient mieux que moi", explique-t-il, serein. Et il demande aux Français de ne pas donner de majorité absolue à Emmanuel Macron : "Ce serait de la sagesse", dit-il, "Une démocratie équilibrée est une démocratie où il n'y a pas les pleins pouvoirs donnés à qui que ce soit et où le Parlement joue son rôle".

Charles de Courson : "On pourra beaucoup mieux réformer ce pays si le Président n'a pas la majorité absolue" Copier

Un Front National boosté par la Présidentielle

Le premier à attaquer la longévité de Charles de Courson, c'est Le candidat de la République en Marche Bertrand Trépo, qui insiste sur le besoin de renouveau : "Avec le temps, il s'est installé des facilités entre hommes et parfois des blocages aussi. Le renouveau est l'occasion de débloquer certaines choses", explique-t-il.

Lors de l'élection présidentielle de mai dernier, les électeurs de la 5ème circonscription de la Marne ont placé Marine Le Pen en tête des deux tours (52,75% au second tour, contre 47,25% pour Emmanuel Macron). Le candidat Front National Thomas Laval compte bien profité de cette dynamique : "On est confiant. Il y a une réelle volonté de changement, une réelle adhésion aux valeurs patriotiques et je peux tout à fait ravir le siège de Charles de Courson".

Le FN et la République en Marche en embuscade Copier

Une union PS-PC, mais pas au-delà

D'un côté la France Insoumise et de l'autre le Parti Communiste, voilà les principales forces de gauche dans cette 5ème circonscription. Pas de candidat socialiste car le PS soutient la communiste Dominique Chailloux : "C'est la gauche du PS qui nous a rejoint, c'est Benoît Hamon, donc ça aurait été formidable que la France Insoumise nous rejoigne".

Un choix que n'a pas fait Laurène Massicart, candidate du parti de Jean-Luc Mélenchon, car elle estime que les socialistes ont montré trop de rapprochements avec Emmanuel Macron pendant la Présidentielle et elle assume : "Ce n'est pas si grave qu'il n'y ait pas d'alliance large car il y a un mouvement et on sait que les citoyens ont envie de faire évoluer les choses".