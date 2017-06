Législatives : zoom sur la 5e circonscription des Alpes-Maritimes

Les 11 et 18 juin prochain les électeurs azuréens voteront pour leurs représentants à l'Assemblée Nationale. Chaque jour, France Bleu Azur (en partenariat avec Nice-Matin) s'arrête sur une circonscription des Alpes-Maritimes. Ce mercredi : zoom sur la 5e circonscription de Nice Ouest à la montagne.

La 5e circonscription des Alpes-Maritimes couvre un vaste territoire de la mer à la montagne, de Nice Ouest à Saint-Sauveur-sur-Tinée. Elle regroupe trois canton niçois (Nice 9, Nice 10 et Nice 14) et les cantons de Lantosque, Levens, Roquebillière, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie et Saint-Sauveur-sur-Tinée. Bien encrée à droite, la cinquième circonscription fut celle historique de Christian Estrosi. C'est dans cette "circo" que le maire de Nice a été élu député pour la première fois en 1988.

Aujourd'hui, c'est la jeune élue du parti Les Républicains qui détient le mandat. Marine Brenier a été élue le 29 mai 2016, après la démission de Christian Estrosi, au second tour face à Michel Brutti (Front National). Celle qui est également maire-adjointe de la ville de Nice est candidate à sa propre succession.

15 candidats

Pour le premier tour des élections législatives, qui se déroulera le 11 juin 2017, ils sont 15 candidats sur la 5e circonscription des Alpes-Maritimes. Voici le détail (par ordre du tirage au sort) :

Romain ICART (Parti Chrétien - Démocrate)

Daniel BRUN (Majorité Présidentielle)

Chantal AGNELY (Front National)

Christine BEYL (Alliance Ecologiste Indépendante)

Richard ZANCA (Parti Animaliste)

Marine BRENIER (Les Républicains - UDI). Députée sortante.

Philippe PELLEGRINI (France Insoumise)

Thibault DELHEZ (Debout La France)

Jean-Philippe LEFEVRE (Sans Etiquette)

Feïza BEN MOHAMED (Sans Etiquette)

Patricia NEY (Union Populaire Républicaine)

Jean-Marie ALEXANDRE (Lutte Ouvrière)

Maryse ULLMANN (Confédération pour l'Homme, l'animal et la planète)

Benoit KANDEL (Centre National des Indépendants et Paysans)

Jacqueline DEVIER (Parti Socialiste)

A LIRE AUSSI : Législatives dans la 6e circonscription des Alpes-Maritimes (Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer).