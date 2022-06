Élections législatives : Zoom sur la huitième circonscription de l'Isère

A cinq jours du premier tour des élections législatives, ce dimanche 12 juin, dernière ligne droite pour les candidats en campagne. Dans la huitième circonscription de l'Isère, celle notamment de Vienne et de Roussillon, la députée sortante LREM Caroline Abadie défendra de nouveau son siège face à sept autres candidats. A gauche : Jacques Lacaille pour Lutte Ouvrière, l'écologiste Quentin Dogon pour la NUPES. Au centre : Eloïc Dufour pour "l’Écologie au Centre". A droite : Jean-Claude Lassalle pour les Républicains, Benoît Auguste pour le Rassemblement National, Thibault Monnier pour Reconquête ! Et enfin Jean-Louis Goujon pour les Patriotes.

Porter la parole des habitants, pas du gouvernement

C'est d'ailleurs par opposition à la députée sortante que se place le candidat LR Jean-Claude Lassalle : "Cette circonscription doit être dotée d'un vrai député, qui soit proche des gens, proche du territoire, qui porte à Paris les préoccupations des habitantes et des habitants. Aujourd'hui on a des députés souvent parachutés, qu'on a très peu vu sur le terrain pendant 5 ans, et qui sont surtout des porte-paroles du gouvernement. Alors que dans nos institutions, le rôle des députés c'est _au contraire de porter les préoccupations des vrais gens_, de la vraie vie".

Préoccupation majeure des Français pour cette campagne présidentielle, le pouvoir d'achat a été placé comme priorité par plusieurs candidats. Notamment à gauche, par Jacques Lacaille, de Lutte Ouvrière : "La question centrale c'est l'augmentation des salaires et des pensions, de retraite mais aussi pour handicap. Quand on a des personnes qui nous disent 'Moi j'ai 400, 600, 800, 1.000 euros pour vivre avec ma famille', même des gens qui disent 'J'ai un bon revenu, je suis à 1.200, 1300 euros'... ce n'est quand même pas logique ! Quand on voit que l'argent des revenus du CA40, aujourd'hui ça représente 3,9 millions d'emplois payés à 2.000 euros nets par mois !"

Le pouvoir d'achat au centre de la campagne

Le pouvoir d'achat, priorité aussi de Quentin Dogon, le candidat de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale issu des rangs écologistes : "Ça résonne particulièrement avec les problématiques de notre territoire. On l'a vu en nous déplaçant, la priorité pour la plupart des habitants est vraiment de restaurer le pouvoir d'achat. Et ce n'est plus les fins de mois, _les fin de mois on en parlait il y a 5 ans. Aujourd'hui c'est le 15, le 10, voire encore plus tôt_. C'est pour ça qu'il y a vraiment une urgence d'agir pour ce pouvoir d'achat, en augmentant le SMIC, les pensions de retraites, et en donnant une allocation autonomie pour les jeunes de 1.063 euros".

Alors que le Rassemblement National avait pris l'habitude de faire des questions de sécurité et d'immigration ses chevaux de bataille, c'est aussi le pouvoir d'achat que cite le candidat RN Benoit Auguste comme priorité : "La question centrale, c'est le pouvoir d'achat, c'est rendre de l'argent aux Français qui ont de plus en plus de difficultés. Je le vois sur les marchés, dans les stations essence, les prix de l'énergie qui explosent, comme les produits de première nécessité, l'huile, les pâtes, le café, etc. Donc c'est rendre de l'argent là où les Français en ont besoin. Les aider avec _des mesures de baisse voire d'absence de TVA sur ces produits_, c'est une priorité".