Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'Etat en charge du tourisme, invité de France Bleu Auxerre

Jean Baptiste Lemoyne, la bonne nouvelle, c'est que les français pourront partir en vacances en juillet et août.

Très clairement c'est un coin de ciel bleu qui se lève. Nous avons indiqué aux français qu'ils pourraient voyager cet été en France et redécouvrir notre pays. Et puis surtout faire des réservations sans prendre de risques. Parce que les professionnels se sont engagés à les rembourser en cas d'évolution de l'épidémie.

Dans le département, les professionnels du tourisme craignent d'être oubliés par rapport aux destinations comme la mer ou la montagne. Qu'est ce que vous leur répondez ?

Que nous préparons avec les régions une campagne d'information et de promotion , qui soit une incitation à redécouvrir tout les joyaux de notre territoire, et l'Yonne en possède beaucoup. Le plan prévoit de lancer cette campagne, "je visite la France" qui part d'ailleurs d'un hasch-tag qu'a lancé Julien Marquis, un icaunais qui a fondé "Adopte un château". Et donc avec Stéphane Bern, avec lui , on a travaillé à cette campagne, avec également Maryline Martin, la responsable du château de Guédelon. Nous avons dans l'Yonne des professionnels du tourisme qui sont créatifs, innovants, et on a su s'inspirer de leurs recommandations.

Les 18 milliards annoncés hier auront quelles incidences concrètes pour le tourisme et l'hostellerie restauration ?

Ce sont 10 milliards d'euros de subvention qui viennent par exemple prendre en charge les salaires avec l'activité partielle. Des subventions directes grâce au fond de solidarité qui viennent éponger un certain nombre de loyers. Donc ça , ça fait baisser les charges auxquelles doivent faire face les professionnels du tourisme. Et puis on met également en place 8 milliards de financements bonifiés qui vont permettre d'investir pour que notre tourisme reste au niveau de notre classement de première destination mondiale.

Si l'Yonne reste en zone rouge à la fin du mois, qu'est ce qui va se passer pour les bars et les restaurant qui en zone verte pourraient rouvrir ?

Le 2 juin effectivement, rendez-vous est pris pour les zones vertes. Et effectivement il y aura sans doute cette possibilité d'ouvrir à nouveau les bars et les restaurants. Pour les zones rouges, comme l'Yonne, il ne faut pas désespérer qu'elles passent en vert. C'est pourquoi il faut continuer les efforts pour lutter contre l'épidémie. Car le 21 juin, la situation sera évaluée à nouveau.