Un an après son élection, la maire écologiste de Poitiers, Léonore Moncond'huy revient sur sa première année de mandature. Un bilan marqué par la réalisation de promesses de campagne, mais aussi par des polémiques étonnantes. Retour à froid sur ces sujets et projection vers le Poitiers de demain.

Léonore Moncond'huy, un an après son élection à la mairie de Poitiers : "Nous ne sommes plus des débutants"

Le 3 juillet 2020, Léonore Moncondhuy est élue maire de Poitiers lors de la session d'installation de la nouvelle municipalité. Quelques jours plus tôt, le 28 juin 2020, la candidate écologiste réussissait le tour de force de renverser Alain Claeys, le maire sortant d'une ville considérée comme un bastion socialiste depuis 1977. Ce soir-là, alors que tout le monde attend les résultats du second tour des municipales pour 20 heures, un message d'Alain Claeys met un terme au suspense : dès 18h50, le socialiste sortant reconnaît sa défaite et félicite Léonore Moncondhuy. Cette victoire, personne ne l'avait vue venir, d'autant qu'au 1er tour, en mars 2020, le jeu était plutôt en faveur du socialiste avec 28% des voix pour lui et 24 pour Poitiers-Collectif. Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là et pour le second tour, en juin, la liste écologiste a inversé la tendance : large victoire 43% à 36%.

La première année de mandat de Léonore Moncond'huy a été marquée par l'application de certaines de ses promesses de campagne mais aussi par des polémiques étonnantes. Est-ce parce que c'est une femme ? est-ce parce qu'elle est jeune ? La maire de Poitiers livre ses analyses à froid dans un jeu de questions réponses ce jeudi sur France Bleu Poitou.

"Nous ne sommes plus des débutants"

Attaquée par l'opposition qui lui reproche son impréparation et ses sorties maladroites sur la laïcité notamment, l'équipe en place a dû se rôder au jeu politique des polémiques et de la communication. Mais la maire écologiste estime que ça a servi son équipe, ça lui a permis en tout cas de s'aguerrir.

"Je pense qu'aujourd'hui nous sommes passés à autre chose. C'est vrai qu'en début de mandat, il y a eu une sorte d'attente par rapport à la jeunesse de l'équipe, à son profil renouvelé, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons témoigné du fait que nous sommes aux responsabilités, et que nous avons une équipe qui assure et qui rassure"

Au cours de cette première année de mandat, les huit villes écologistes écloses sur la carte des municipales 2020 ont été scrutées, observées à la loupe, parfois même avec le fusil en joue.

Retour à froid sur la polémique de l'aérien

Chaque propos, détaillé et utilisé parfois dans des polémiques dépassant largement les limites de la cité. Pour Léonore Moncondhuy, ce fut le cas notamment avec sa sortie sur l'aérien et les rêves d'enfants. Mais la maire écologiste en tire des leçons. "La communication est très importante en politique. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais", explique-t-elle.

"Une bonne communication politique, c'est la première étape pour faire revenir le citoyen à la participation. Si on leur permet de comprendre les enjeux, les décisions, qui est en charge de quelle compétence, si on leur permet de connaître leurs élus ça les rapprochera de la politique."

C'est en ce sens, ajoute-t-elle que la polémique sur l'aérien l'a marquée. Parce que cette dernière a pris des proportions excessives, qui ne permettaient pas d'avoir les clés de compréhension du débat, ni de discuter sereinement sur des enjeux importants, et l'aérien en fait partie.

Mais pourquoi toutes ces polémiques : est-ce parce qu'elle est une femme ? Est-ce par ce qu'elle est jeune ? A cette question Léonore Moncond'huy reconnaît qu'il y a eu un excès d'attention. Mais qu'après six heures de conseil municipal, masqué, ses propos ont été exagérés et surtout sortis de leur contexte. c'est la conseillère d'opposition qui a utilisé l'expression de "rêves d'enfants", et je l'ai réutiliser pour lui répondre. Chaque municipalité verte cette année a eu droit à sa polémique.

De l'utilité de faire de la politique autrement

Cet épisode en tout cas, l'a confortée dans son idée de "lutter contre le fait que la politique ce soit forcément ça". Pour l'élue, il faut faire de la politique autrement, ramener de la tempérance, de la raison, de la pédagogie, dans la manière de faire vivre les propositions des équipes.

"Suite à cet épisode, je mesure l'importance d'être vigilant à chacun de ses propos en termes de parole publique. Néanmoins, ce n'est pas normal. La manière dont ça s'est passé, ne contribue pas à la qualité de la démocratie."

L'Edile promet de tout faire pour continuer à promouvoir le fait de faire une démocratie autrement.

Femme, jeune et verte : atouts ou handicaps ?

Dès son élection, Léonore Moncond'huy a été ramenée à sa condition de femme, de jeune et d'élue écologiste. Quand on sait que la plupart des élus à des postes exécutifs sont des hommes d'âge mûr, cet état de fait l'a-t-il pénalisée dans ses relations avec les autres responsables politiques du département ? Là encore, l'élue pictave explique qu'il y a eu un effet d'attente en début de mandat, l'envie de voir ce que l'équipe valait. Globalement, cela se passe bien avec les autres partenaires, souligne-t-elle. Elle parle de partenariat équilibré et de confiance quand elle évoque ses relations avec la Région, elle qui connaît très bien Alain Rousset nouvellement réélu à la tête de la Nouvelle Aquitaine. On rappelle que Léonore Moncond'huy a été conseillère régionale pendant cinq ans avant de démissionner en octobre 2020.

Il y a un historique un peu plus compliqué entre la ville de Poitiers et le département de la Vienne, mais je compte beaucoup sur le changement de tête au département et le renouvellement de l'équipe, même s'il n'est que partiel.

J'espère qu'on réussira à engager un nouveau souffle de coopération entre la ville de Poitiers et le département

Elle estime que les partenaires aujourd'hui ont tout intérêt à jouer à armes également. Qu'une fois qu'on est élu, on est "élu de tout le monde". Pour elle, il faut donc sortir des logiques partisanes pour aller dans des logiques qui contribuent à l'intérêt général du territoire.

"Quelque soit l'origine de ma couleur politique, il est de ma responsabilité de nouer des partenariats de confiance avec l'ensemble des partenaires du territoire

C'est ce qu'elle s'évertue à faire depuis le début de son mandat, et elle admet que ça se passe plutôt bien.