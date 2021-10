Les 152 maires de Lozère se donnent rendez-vous à Mende

Au programme de ce premier salon des maires et des collectivités locales de la Lozère, des ateliers, des conférences et surtout des échanges autour du rôle de maire en milieu rural. Avec 75.000 habitants, la Lozère est l’un des départements les moins peuplé de France. L’objectif est de permettre aux maires de se rencontrer, d'échanger, estime Laurent Suau, le maire de Mende à l’initiative du salon : "On veut répondre à plusieurs problématiques. La première, qui est peut-être la plus importante à mes yeux, c'est que les maires se rencontrent. Moi, j'ai toujours dit, et je le pense sincèrement, que c'est plus difficile d'être un maire dans une petite commune que dans une ville parce que le maire d'une petite commune, il est en première ligne, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a besoin de moments de respiration, entre guillemets, où on doit pouvoir se rencontrer, discuter, échanger et aussi pouvoir retirer un certain nombre d'enseignements ou de renseignements. Parce qu'il y a un certain nombre de tables rondes qui sont organisées sur des sujets qui les préoccupent."

L’objectif est de permettre aux maires de se rencontrer, d'échanger estime Laurent Suau maire de Mende à l’initiative du salon Copier

Près de 40 exposants professionnels des secteurs des équipements et services, de l'aménagement et de la gestion seront présents, une vingtaine d'exposants du secteur public (services de l'État, institutions, administrations et organismes consulaires) et enfin un espace où se tiendront des conférences et ateliers.

Alain Astruc est le président de l'association des maires de France en Lozère. Avec ce salon il souhaite apporter du soutien aux élus des petits villages : "Le maire a toutes les responsabilités. Moi, quand on tape à ma porte, petite commune, on entre dans le bureau, pas besoin de prendre rendez-vous. Les difficultés, c'est de pouvoir résoudre les problèmes des gens qui viennent vous solliciter quotidiennement."