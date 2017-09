Indre-et-Loire : Serge Babary (LR), Isabelle Raimond- Paveiro (LR) et Pierre Louault (UDI) élus au Sénat

Serge Babary ne sera bientôt plus maire de Tours. Il a été élu sénateur ce dimanche ainsi que Isabelle Raimond-Paveiro, LR elle aussi. Pierre Louault, UDI, est lui aussi élu.

C'est vers 17h que la Préfecture a communiqué le résultat des élections sénatoriales. En Indre-et-Loire, 3 postes de sénateur était à renouveler après le souhait de Jean-Jacques Filleul (ex PS) et de Marie-France Beaufils (PC) de ne pas se représenter. Stéphanie Riocreux, de son côté, et qui a succédé à Jean Germain (PS), n'a pas été la bienvenue chez La République En Marche. Cette élection au suffrage indirect, avec 1537 votants au total, a profité aux partis traditionnels.

Les 3 nouveaux sénateurs d'Indre-et-Loire sont donc issus de LR et de l'UDI :

Serge Babary (LR), maire de Tours

Isabelle Raimond-Paveiro (LR), vice-présidente du Conseil Départemental

Pierre Louault (UDI), président des maires d'Indre-et-Loire, vice-président du Conseil Départemental, maire de Chédigny

Sans surprise, le maire "Les Républicains" de Tours, Serge Babary, a été élu. Serge Babary qui va donc quitter la mairie de Tours sous 1 mois. Il sera l'invité de France Bleu Touraine ce lundi à 7h50. Les Républicains qui font élire 2 sénateurs dans notre département. La candidate et tête de liste de "La République En Marche", Martine Chaigneau, une ancienne PS, a de son côté échoué. Il faut dire que l'élection sénatoriale profite aux partis trationnels. Pierre Louault, le maire UDI de Chédigny, président de l'association des maires d'Indre-et-Loire est donc élu. Il avait pourtant échoué lors de l'élection précédente. Son statut de président des maires d'Indre-et-Loire lui a sans doute été très utile. Le maire de Chambray-les-Tours Christian Gatard, de son côté, échoué. Cet élu local, très ancré localement, était proche du mouvement d'Emmanuel Macron, mais il n'a pas été accueilli chez En Marche et avait donc présenté sa propre liste.