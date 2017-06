Les 4 nouveaux députes de la Loire font leur entrée à l'assemblée nationale

Un aller et retour express entre Saint-Étienne et Paris pour faire leur entrée officielle au sein du palais Bourbon et recevoir les insignes de leur nouvelle fonction

Nathalie Sarles, Valeria Faure Muntian, Jean Michel Mis et Julien Borowczyk, les 4 nouveaux élus sont allés ce mercredi valider leur entrée officielle dans l'hémicycle et recevoir les insignes de leur fonction.

A quelques minutes de rentrer dans le Palais Bourbon regroupement ligérien © Radio France - yves renaud

Dès leur entrée ils et elles sont happés par les fonctionnaires de l’assemblée pour une série complète d’opérations d’intégration Nathalie Sarles, la députée du Roannais

Une machine bien réglée pour les accueillir/ Nathalie Sarles Copier

Nathalie Sarles qui veut tout voir pour cette première journée © Radio France - yves renaud

Pas loin d’une heure et demi plus tard, ils ressortent un par un dans la fameuse salle des 4 colonnes. Le seul endroit de contact autorisé avec les journalistes et pour certains le moment est extrêmement émouvant. Jean Michel Mis le député de la 2em circonscription de Saint-Étienne

Jean Michel Mis qui se remet doucement de ses émotions © Radio France - yves renaud

Jean Michel Mis très ému Copier

Julien Borowczyk lui avait décide de ne pas trop se laisser émouvoir par la solennité du lieu et du cérémonial, il a gardé ça pour le retour dans Loire

Julien Borowczyk députe de la plaine du forez © Radio France - yves renaud

Julien Borowczyk le depute de la plaine du forez Copier

En revanche pour Valéria Faure Muntian originaire d’Ukraine et arrivée en France à l'âge de 14 ans, cette entrée à l’assemblée par la grande porte, ce n’est que du bonheur.

Nathalie Sarles (à gauche) et Valeria Faure Muntian (à droite) © Radio France - yves renaud

Valeria Faure Muntian députée de la 3eme circonscription Copier

Les 4 députés de la république en marche de la Loire sont rentrés chez eux mercredi soir par le dernier TGV, mais ils repartent dès samedi à l’assemblée pour une session de formation. Premiers trajets aller-retour d’une longue série qui va durer 5 ans