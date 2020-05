Municipales en Dordogne : les 49 communes en attente du second tour pourraient voter le 28 juin

Plus de 90% des 505 conseils municipaux de Dordogne sont complets depuis le 15 mars (l'élection des maires doit d'ailleurs être organisée avant le 28 mai), mais 49 communes périgourdines sont toujours dans l'attente d'un second tour (voir le tableau ci-dessous), comme plus de 5.000 en France.

Le Premier ministre n'a pas encore annoncé sa décision, mais le second tour des municipales pourrait être organisé le dimanche 28 juin. Le Conseil scientifique ne s'oppose pas à cette organisation en juin, si l'épidémie n'a pas repris quinze jours avant. Edouard Philippe a promis de trancher avant la fin de la semaine, d'autant que pour des élections le dimanche 28 juin le gouvernement doit publier son arrêté avant le 27 mai.

Une campagne du second tour qui ne demande qu'à se réveiller

En Dordogne, les communes les plus importantes sont dans l'attente de cette décision, sauf Boulazac, Trélissac et Terrasson qui n'ont eu besoin que d'un tour. Mais les électeurs de Périgueux, Bergerac, Sarlat, Coulounieix-Chamiers, Ribérac ou encore Nontron n'ont pas encore tranché. Treize communes de plus de 1000 habitants attendent ce second tour en Dordogne, et la campagne électorale ne demande qu'à se réveiller.

Officiellement, toutes les listes ont mis leurs activités en pause, mais il y a déjà eu - par exemple - des tensions entre candidats à Ribérac sur les cérémonie du 8-mai. À St-Astier et à Périgueux, la moindre distribution de masques est parfois moquée sur les réseaux sociaux comme une campagne déguisée. À Périgueux, des discussions sont également prévues pour tenter une fusion des listes à gauche, et à Nontron le candidat marcheur Martial Candel a retiré sa liste du second tour.

Une certaine envie d'en finir

Dans 36 autres communes de Dordogne, qui comptent moins de 1.000 habitants, l'envie d'en finir est souvent différente : leur conseil municipal est généralement presque au complet, mais il faut un second tour pour élire les derniers conseillers et ensuite le maire.

