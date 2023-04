Les 50 ans de la mort de Robert Buron

Robert Buron est mort il y a 50 ans le 28 avril 1973. Plusieurs fois ministre dans les années 50, notamment des Transports lorsque le Général de Gaulle était président, il avait été élu député de la Mayenne entre 1945 et 1958, maire de Villaines-la-Juhel de 1953 à 1970 et maire de Laval de 1971 à 1973, jusqu'à sa mort. Robert Buron a évolué politiquement toute sa vie, proche de l'extrême droite pendant sa jeunesse, haut-fonctionnaire sous Vichy, chrétien-démocrate lors de sa première élection et socialiste à la fin de sa vie. La mairie de Laval lui rendra hommage ce vendredi 28 avril à 11h à l'hôtel de ville, là où son buste a été installé.

ⓘ Publicité

Robert Buron arrive par hasard en Mayenne

L'histoire de Robert Buron avec la Mayenne commence par hasard en 1938, comme le raconte Jean-Yves Gougeon, ancien conseiller municipal de Laval entre 1973 et 1995 et acteur de sa campagne pour les municipales de 1971 : "Il se marie avec une jeune demoiselle dont la famille est originaire de la Mayenne, son épouse a un oncle qui est conseiller général de Craon et il cherchait quelqu'un pour se présenter qui tienne la route, c'est comme ça que Robert Buron est élu député en 1945 sous l'étiquette du mouvement républicain populaire, puis il devient maire de Vilaine la Juel en 1953, puis il va occuper plusieurs postes de ministre" Les hommes politiques à cette époque avaient en effet beaucoup de mandat mais Robert Buron avait un principe, il passait ses week-end en Mayenne.

Robert Buron fait basculer Laval à gauche

Robert Buron va évoluer sur l'échiquier politique, passant du centre droit au socialisme. En 1971, il réussit à faire basculer la ville de Laval à gauche, Deux ans plus tard, il veut redevenir député mais il est cloué au lit et ne peut pas faire campagne, alors il a cette idée, enregistrer un 45 tours pour délivrer son message. Mais il ne retrouve pas son siège et un mois après cette défaite, il décède.