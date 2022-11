Les 54 collégiens élus au Conseil Départemental des Jeunes de la Côte-d'Or ont fait leur rentrée

Le département de la Côte-d'Or a désormais 54 nouveaux conseillers, et il ont… entre 12 et 16 ans ! Ces collégiens ont été élus dans leurs établissements pour siéger au Conseil Départemental des Jeunes pour les deux prochaines années. Ils ont fait leur rentrée ce mercredi 9 novembre à Dijon. Ils vont se réunir plusieurs fois dans l'année pour débattre sur des sujets comme l'écologie, la santé ou encore la citoyenneté. Des jeunes qui sont bien loin du traditionnel cliché qui dit que la jeunesse ne s'intéresse pas à la politique.

Un rôle pris très à cœur

Cette fonction, c'est du sérieux. Notamment pour Capucine, 13 ans, du collège La Champagne à Brochon. "J'ai toujours été intéressée par les engagements, débattre sur mes idées, à les montrer à voix haute et ne pas les cacher, raconte-t-elle. Pour moi, c'était une manière d'exposer les idées et ce que je pensais plus haut que simplement auprès de mes amis et de ma famille."

Les 54 jeunes collégiens seront épaulés durant tout leur mandat par leurs aînés, les conseillers départementaux. © Radio France - Dimitri Morgado

Pendant toute la séance, les collégiens n'ont d'ailleurs pas hésité à prendre la parole devant tout le monde. Catherine Louis, vice-présidente au Conseil Départemental de la Côte-d'Or en charge de la jeunesse, a été très impressionnée. "Ils ont pris naturellement la parole et ont fait part également des remarques qu'ils pouvaient relever, par exemple pour la restauration scolaire, pour le harcèlement au sein des collèges, décrit-elle. Et ce sans aucune gêne, vraiment très librement et en plus s'exprimant particulièrement bien." L'exercice n'a quand même pas été si simple pour certains. Sheryn, par exemple, a 13 ans et elle représente le collège Champollion à Dijon. "J'ai voulu prendre la parole, mais j'ai quand même eu peur, avoue-t-elle. La personne qui était à côté de moi, m'a encouragé et grâce à elle, j'ai pris la parole !"

Les jeunes et la politique : un duo gagnant

Les clichés ont la vie dure. Notamment celui de dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Les jeunes conseillers ont en tout cas leur avis sur cette affirmation. "Je dirais que c'est faux, parce qu'on a quand même un avis sur la société dans laquelle on est aujourd'hui et je pense qu'on ne devrait pas penser cela", selon Anel, 13 ans, élu du collège Saint-François de Sales à Dijon.

Pour Leona, 13 ans, qui représente le collège Jean-Philippe Rameau à Dijon aussi, elle admet que certains jeunes de son entourage sont peu intéressés par le sujet, mais pas elle. "Je trouve que c'est bien de s'intéresser, parce que c'est instructif, explique-t-elle. Tu comprends un peu plus le fonctionnement de notre pays. Et c'est bien !"