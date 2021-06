Les 689 bureaux de vote de Dordogne ont ouvert pour les élections départementales et régionales

Plus de 311.000 électeurs en Dordogne sont appelés à voter ce dimanche pour le premier tour des élections départementales, et des élections régionales dans 689 bureaux de vote répartis sur tout le département. Les bureaux ferment à 18 heures.

311 426 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche en Dordogne, pour voter à deux élections : le premier tour des élections départementales, et le premier tour des régionales. Il y a 689 bureaux de vote répartis sur les 25 cantons du département. Ils sont ouverts depuis 8 heures ce matin et jusqu'à 18 heures ce soir, dans toute la Dordogne.

Il va donc falloir voter deux fois, sachant que, au plus haut niveau, on souhaite privilégier d'abord le dépouillement du vote des régionales, jugé plus politique, plus sensible à un an de la présidentielle. Le taux de participation, désormais un élément clef de tous les scrutins, avait progressé de près de 4 points en 2015 pour les précédentes élections départementales. Il sera scruté de près cette année, où on attend des taux d'abstention record.

On vote pour deux élections

Les communes ont dû s'organiser pour organiser le double scrutin, avec en plus un protocole sanitaire drastique. Deux scrutins, c'est deux fois plus de tout : double d'isoloirs, d'urnes, de bureaux, et donc d'assesseurs. Il faut aussi deux rangées de bulletins, qu'il faut bien différencier par des codes couleurs, et un sens de circulation pour voter deux fois, tout en évitant de croiser les autres.

Vivez la soirée électorale ce soir sur France Bleu Périgord

France Bleu Périgord vous propose une émission spéciale à partir de 19h45 et jusqu'à 22 heures ce dimanche soir pour faire le tour des QG de campagne et du bureau de décompte en préfecture de la Dordogne, avant l'annonce des résultats à partir de 20 heures.