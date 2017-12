Les adhérents LR votent aujourd'hui

Jour de vote pour les adhérents Les Républicains. Ils élisent aujourd'hui leur nouveau président ou présidente, Laurent Wauquiez est le grandissime favori. Zoom sur les modalités du scrutin.

Les adhérents du parti sont appellés à élire leur nouveau président ou présidente 3 candidats sont en lice : Florence Portelli, Mael de Calan et le grandissime favori Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne Rhone Alpes, tenant d'une ligne très droitière, ce qui a poussé Alain Juppé ou encore Xavier Bertrand à prendre leurs distances. Deux tours sont prévus, aujourd'hui et dimanche prochain. Mais Laurent Wauquiez devrait être élu dès ce soir.

C'est uniquement sur Internet que le scrutin se déroule, chaque adhérent a reçu un code qui lui permet de voter sur un site sécurisé. Le site est ouvert depuis hier soir 20h et l'on peut voter jusqu'à 20h ce soir. Seuls les adhérents à jour de cotisation en 2016 ou 2017 sont autorisés à participer, soit environ 2500 personnes dans le Pas-de-Calais, autour de 4500 dans le Nord, des chiffres plutôt en baisse.

Les adhérents qui n'auraient pas internet ou chez eux ou qui ne seraient pas à l'aise avec un ordinateur pourront se rendre dans 8 permanences où on les aidera à voter. Les adresses sont à retrouver ici : https://www\.republicains\.fr/lieux\_vote\_election2017

Si Laurent Wauquiez, ce qui est une quasi certitude obtient plus de 50 %, il sera élu dès ce soir. Mais le chiffre qui sera scruté sera celui de la participation car cette élection sans suspense ne passionne guère. Et s'il y a peu de votants la légitimité de Laurent Wauquiez et de sa ligne droitière sera affaiblie.