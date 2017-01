Les agents de la région Bourgogne-Franche-Comté appelés à la grève

Un an après la fusion des régions, la réorganisation des services entre la Bourgogne et la Franche-Comté n'est toujours pas bouclée. Les agents, en souffrance selon les syndicats, sont appelés à la grève jeudi 12 janvier.

Vont-ils garder leur poste ? C'est la question que se posent de nombreux agents de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté depuis an. Un an après la fusion des deux régions, il y a toujours des doublons sur les deux sites. Les salaires n'ont toujours pas été lissés et le remboursement des frais de déplacement dans la nouvelle grande région n'est pas garanti. Pour être fixer sur leur avenir professionnel, les agents sont appelés à la grève ce jeudi 12 janvier par une intersyndicale CGT, CFDT et FO. Ils manifesteront devant les locaux dijonnais de la région à l'occasion du vote du budget 2017.

Des agents en souffrance

C'est le flou total en Bourgogne-Franche-Comté. Un an après l'élection régionale, il y a toujours des doublons, certains agents ne savent pas encore s'ils gardent leur poste ou le laissent à leur homologue de l'autre région. Selon Catherine Salvadori, secrétaire générale de la CGT Bourgogne Franche-Comté, de nombreux agents sont en souffrance face à cette incertitude. "Il y a des agents qui sont très mal, ils ne veulent pas se positionner sur le poste de leurs collègues, c'est mal vu, ça passe très mal. Aujourd'hui les chefs de service ont été nommés mais pas les équipes, chacun est toujours invités à se positionner au détriment des autres."

Marie-Guite Dufay se défend de vouloir faire bien

Pourtant, c'est justement pour faire les choses bien que la réorganisation des services est si longue se défend Marie-Guite Dufay, la présidente de région. "Nous prenons le temps du dialogue, le temps de l'accompagnement pour que chacun puisse se positionner sur des postes correspondant à leurs compétences, à leurs envies. Et c'est précisément parce que j'ai pris ce temps que tout n'est pas terminé et qu'il y a ces inquiétudes maintenant. Si nous avions fait les choses de façon brutales, cela serait terminé depuis l'automne."