Marseille, France

Le conseil municipal de Marseille a officiellement adopté ce lundi une motion augmentant de 40 heures, à 1.607 heures, le temps de travail annuel des 12.000 agents municipaux. Ce vote intervient après que la Cour régionale des comptes (CRC) a critiqué à deux reprises, en 2006 et 2013, le temps de travail des agents municipaux marseillais.

1.567 heures au lieu de 1.607 heures

Dans son rapport de 2013, la CRC avait souligné que le temps de travail officiel des agents titulaires de la ville n'était que de 1.567 heures par an, beaucoup moins que la durée légale de 1.607 heures pour la fonction publique, soit un coût de 10 millions d'euros par an pour le budget municipal et l'équivalent de 280 temps plein.

"Il ne s'agit pas de revenir en arrière sur les avantages acquis, encore moins de régression sociale", a assuré lundi, lors du conseil municipal, le maire LR Jean-Claude Gaudin en présentant un "rapport de principe" fixant un calendrier pour la mise en place des nouveaux horaires le 1er janvier 2019.

Au cœur d'une enquête du parquet financier

La question du temps de travail des 12.000 agents municipaux est au coeur d'une enquête du parquet national financier ouverte dans un premier temps autour du temps de travail des employés du Samu social. Elle a depuis été élargie à d'autres services, selon Mediapart et Marsactu, et a notamment entraîné des perquisitions dans les locaux de la mairie.