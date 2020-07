Les agglomérations d'Aix-les-Bains, Annemasse et Thonon-les-Bains auront un nouveau président mercredi

Un peu plus de deux semaines après le second tour des municipales, les agglomérations d'Aix-les-Bains, Annemasse et Thonon-les-Bains élisent leurs présidents mercredi. Jeudi, ce sera au tour du Grand Annecy.