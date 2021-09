Les agriculteurs de l’Aveyron attendent de pied ferme leur ministre Julien Denormandie

Le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie vient dans l’Aveyron ce vendredi 24 septembre 2021. A cette occasion, il visitera une exploitation de vaches laitières à Luc-la-Primaube à partir de 16h30. Avant cela, le ministre va participer à un déjeuner républicain en Préfecture à Rodez. Il animera aussi une table ronde avec les représentants du secteur agricole et les élus.

De prix plus rémunérateurs

La FDSEA et les JA vont rencontrer le ministre notamment sur l’exploitation de Luc. Depuis quelques mois, les deux organisations syndicales attendaient le ministre. Elles veulent évoquer la PAC : la Politique Agricole Commune (PAC) dont la négociation est en cours. Les syndicats estiment que "les décisions de la prochaine PAC auront des conséquences sur toute l’agriculture aveyronnaise, vendredi nous comptons faire prendre conscience au ministre de l’impact des décisions qu’il a déjà prises pour notre territoire et lui indiquer les orientations qui peuvent encore être portées pour le maintien socio-économique et environnemental du département. "

Vautours, loups et sangliers

Au menu aussi, l’amélioration des prix de produits agricoles et les moyens pour atteindre une juste rémunération. Les syndicats veulent aussi parler avec les ministres du renouvellement des générations et de la difficulté des agriculteurs pour transmettre les exploitations. Enfin, parmi les dossiers chauds les difficultés avec la faune sauvage et notamment les vautours, loups et sangliers.