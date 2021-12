Les Alpes-Maritimes comptent 3000 adhérents au parti d'Eric Zemmour

Tout d'abord, les responsables azuréens de la campagne d'Eric Zemmour ont tenu ce mercredi a préciser combien ils totalisaient dorénavant d'adhérents au parti politique Reconquête. 70 000 en France, 13 000 en région PACA et 3 000 dans les Alpes-Maritimes. "Nous sommes désormais, l'une des principales forces politiques de France, explique Patrick Isnard, délégué régional et départemental pour Reconquête. En 9 jours, autant de cotisations payée, c'est du jamais vu !"

NationBuilder à la manoeuvre !

Alors pour organiser tout ça, le parti Reconquête s'appuie sur un logiciel dit magique. NationBuilder, le traitement de base de donnée utilisé par Donald Trump lors de son élection à la Maison Blanche. "Il nous permet de nous organiser, de trier les compétences, les bonnes volontés, explique Jean-Philippe Lefevre, le responsable départemental du pôle informatique. C'est un outil très précieux qui permet de savoir qui va pouvoir tenir un bureau de vote, qui va pouvoir tracter, coller des affiches, participer à du phoning... Grace à lui on est prêt !"

Les législatives sont l'un des deux objectifs pour Reconquête.

Ensuite, pour la base territoriale c'est la circonscription qui a été choisie mais pas encore les candidats qui vont avec explique le bureau. "La présidentielle d'abord puis bien sûr après ce seront les législatives. Et on ne va pas laisser passer cette élection quand on voit combien nous sommes désormais dans le parti, avoue Christine Broche, responsable de la 1ère circonscription, celle de Nice-Port. L'objectif numéro 1 c'est la présidentielle et quand Eric Zemmour sera élu nous lui trouveront une majorité. C'est aussi dans nos objectifs."