Les ambitions de Lauriane Josende, nouvelle sénatrice des Pyrénées Orientales

Lauriane Josende est la première sénatrice directement élue des Pyrénées-Orientales, puisque Hermeline Malherbe et Jacqueline Alduy l'étaient devenues suite au décès du titulaire de la fonction. Pour la nouvelle élue, il s'agit donc d'un symbole important:

"C'est une grande satisfaction, une grande joie à titre personnel et je pense une satisfaction pour toutes les femmes qui s'engagent en politique. J'ai 46 ans et je pense que c'est un symbole fort, donc je suis assez fière de ça.

Le Sénat est une chambre différente de l'Assemblée nationale. Au Sénat, on a une expertise, une réputation de sagesse qui est liée à l'efficacité des travaux et et à la profondeur de la réflexion qu'il y a, notamment d'un point de vue juridique. C'est une élection qui récompense aussi les compétences et je suis très heureuse et d'autant plus fière d'avoir été élue dans ce cadre là."

QUESTION/ Vous prenez la succession de François Calvet. Avec le recul, c'était un avantage pour cette campagne ou bien une pression supplémentaire pour vous ?

"Les deux ! Succéder à François Calvet, ce n'est pas une mince affaire, ils avait mis la barre très haut. Il a beaucoup fait pour ce département, marqué notre territoire de son empreinte et de son travail. Donc j'espérais avoir un résultat à la hauteur, y compris de son soutien, parce que François m'a beaucoup soutenu et il croit en moi depuis depuis longtemps. Ça faisait partie du challenge que de réussir à être élue, et bien élue, après lui."

Deux sièges étaient à pourvoir. Votre parti remporte les deux. Après les revers des dernières législatives, est ce que vous diriez que vous avez sauvé les meubles pour les Républicains?

"Oui, nous sommes très heureux de conserver ces deux sièges. Vous savez, notre famille politique a besoin de signaux forts et positifs, surtout parce que la période est très difficile pour nous. Donc, conserver ces deux sièges dans le département des Pyrénées-Orientales, c'est une victoire pour nous."

Vos adversaires à gauche disent que vous avait été élue en partie avec les voix du RN, que répondez vous à cela ?

"Je pense que ce qui a primé dans mon élection, c'est l'adhésion des grands électeurs sur ma compétence, ma vision du territoire et sur ma capacité à rassembler. Je ne me sens pas concernée à titre personnel par cette remarque. Résumer ma victoire à un éventuel report des voix du RN c'est vouloir mettre une pierre dans mon jardin alors que je pense sincèrement avoir remporté cette élection sur d'autres critères et d'autres considérations."

Votre parcours politique est assez étoffé. Vous avez été directrice de cabinet de l'ancien maire de Perpignan, conseillère municipale à Sainte-Marie, suppléante de François Calvet au Sénat. Vous aviez déjà dans l'idée de devenir un jour sénatrice quand vous êtes entrée en politique?

"Non, pas du tout. En fait, j'ai toujours voulu travailler pour les élus locaux, les accompagner, les assister et soutenir.

Mais je n'imaginais pas pouvoir un jour représenter les élus et être l'élue des élus. C'est vrai que quand j'ai découvert ce qu'était le Sénat de l'intérieur, vraiment je me suis dit que j'aimerais beaucoup exercer cette fonction. Mais ça, c'est venu sur le tard."

Vous allez siéger dans la majorité de droite. Est ce que vous savez déjà dans quelle commission vous souhaitez vous investir?

"Je suis juriste de formation, docteur en droit public, avocate. J'aimerais beaucoup siéger à la commission des lois."

En quoi allez vous concrètement être utile aux Pyrénées-Orientales en siégeant au Sénat?

"Le Sénat, on y légifère. Donc c'est très important de pouvoir faire la loi. Au Sénat, on peut protéger les intérêts des collectivités territoriales. Il y a un fort besoin à ce niveau là. Surtout au niveau de ce département où on a besoin de retrouver du pouvoir, une marge de manœuvre plus importante au bénéfice des élus locaux et davantage de décentralisation. Il faut remettre la commune au centre de l'organisation politique et administrative de ce pays, et redonner une autonomie financière aux collectivités."

Est ce que vous avez d'autres dossiers prioritaires en tête?

"Oui, celui du développement économique. Il y a un réel besoin d'engagement pour ce département. Nous devons faire venir des opérateurs économiques, qui apportent de l'emploi et surtout soutenir ceux que nous avons déjà sur notre territoire dans des secteurs comme le tourisme, le bâtiment et les travaux publics, l'accompagnement du troisième âge et la Santé."

"Sur le tourisme, je souhaite demander à élaborer un rapport sur les stations dites de moyenne montagne et nos stations des Pyrénées orientales sont les premières concernées. Un rapport, ça suppose d'étudier justement les tenants et les aboutissants et voir comment on peut agir pour faire en sorte d'aider l'économie de la neige, et les stations quatre saisons."