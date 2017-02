Les amis de Benoît Hamon veulent « essayer de convaincre Jean-Luc Mélenchon »

Soizic Loquet-Naël, porte-parole de Benoît Hamon en Isère, réagit au discours d’investiture du candidat du Parti Socialiste pour l’élection présidentielle.

Une semaine après sa victoire lors de la primaire de la gauche, Benoît Hamon a été officiellement investi par le Parti socialiste pour l’élection présidentielle. Devant environ 2 000 militants, à la Mutualité à Paris, l’ancien ministre de l’Education nationale a présenté son discours d’investiture. A ses côtés, seulement quelques grands noms de la gauche, comme Christiane Taubira ou encore Anne Hidalgo, mais très peu de ministre, pas de Sapin, ni de le Foll, ni d'Ayrault. Par ailleurs, le grand absent de la journée, Manuel Valls, opposant de Benoît Hamon lors de la primaire, avait fait savoir dès le lendemain de sa défaite qu’il ne serait pas présent à cette investiture.

« Il faut se tourner vers l’avenir, utiliser la colère pour la transformer »

Lors de son discours Benoit Hamon a tenté de faire le grand écart en vantant d'un coté le bilan "international" et "sociétal" de François Hollande tout en s'en éloignant sur le plan économique. Sa porte parole en Isère Soizic Loquet-Naël a martelé le message sur France Bleu Isere. "le rassemblement doit se faire autour du projet et sans exclusive sur les nom". Pour autant on imagine difficilement un rassemblement des socialistes qui ont soutenu François Hollande avec les amis de jean-luc Melenchon qui sont très critiques sur le bilan.

« On va essayer de convaincre Jean-Luc Mélenchon »

Côté programme, Soizic Loquet-Naël continue : « Je pense que des choses vont s’ajuster dans le programme. On ne peut pas être 100% d’accord avec un programme. On commence par le projet, ensuite on verra les investitures pour législatives ». Pas sur que celà suffise à convaincre Jean Luc Melenchon de se retirer. "on va essayer", conclu l'iséroise... avec conviction ?