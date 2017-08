Les Anglais du Limousin : John Atkins, un Anglais élu au conseil municipal de Bersac-sur-Rivalier

Cette semaine, on s'intéresse aux 10.000 à 15.000 Anglais qui vivent en Limousin toute l'année ou y possèdent des résidences secondaires. Parmi eux, certains s'engagent en politique comme John Atkins, devenu conseiller municipal à Bersac-sur-Rivalier.

Cette semaine, on s'intéresse aux 10.000 à 15.000 Anglais qui vivent en Limousin toute l'année ou y possèdent des résidences secondaires. Parmi eux, certains s'engagent pleinement dans la vie locale, comme John Atkins, arrivé en 2003 en Haute-Vienne. Lors des dernières élections municipales, cet ancien chirurgien dentiste s'est présenté dans sa commune de Bersac-sur-Rivalier. Il n'a pas hésité quand le maire lui a suggéré de faire partie de sa liste. "J'ai pensé pourquoi pas ? C'est bien de donner un petit peu pour améliorer la vie de la commune et pour les gens."

Un système très différent de l'Angleterre

Une fois élu, John Atkins s'est totalement investit dans la vie du conseil municipal. Pour ça, il a du apprendre sur le tas, surtout pour gérer les budgets et comprendre la manière dont fonctionne la commune en général. "J'aime bien le système ici, ça marche bien. C'est local et démocratique." Et ce qui lui plait par dessus tout, c'est que dans cette petite commune il n'est finalement jamais vraiment question de politique mais plutôt de choses concrètes.

"John Atkins est notre sauveur" - Jacky Guillard, adjoint au maire

L'investissement de John est salué par les autres élus, heureux de pouvoir compter sur lui pour communiquer avec les Britanniques qui vivent dans la commune. "Parmi les Anglais qui s'installent à Bersac, très peu parlent anglais. Il vient nous aider. Sans ça on est très mal !", témoigne Jacky Guillard, un des adjoints au maire. Son aide permet de régler plus facilement les problèmes administratifs ou les conflits de voisinage. Un rôle qui lui plait tellement qu'il envisage déjà de faire un deuxième mandat, mais le Brexit pourrait l'en empêcher. En effet, il faut être ressortissant de l'union européenne pour se présenter aux élections locales. Mais s'il le faut, John Atkins est prêt à demander la nationalité française pour continuer à œuvrer pour la collectivité.