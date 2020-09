Il a fallu deux tours pour départager les 7 candidats aux sénatoriales dans les Ardennes. Marc Laménie reste sénateur. Else Joseph le devient.

Les Ardennes gardent deux sénateurs LR : Marc Laménie réélu, Else Joseph succède à Benoît Huré

Le parti "Les Républicains" conserve ses deux sièges de sénateurs dans les Ardennes. Arrivé en tête des deux tours de scrutin ce dimanche 27 septembre 2020, Marc Laménie garde son mandat. La secrétaire départementale du parti LR dans les Ardennes, Else Joseph devance le sénateur sortant Benoît Huré, qui se présentait cette fois sous l’étiquette "divers droite", sans l’investiture du parti.

Il a fallu deux tours de scrutin pour départager les 7 candidats. Au premier tour, les 962 grands électeurs ont placé Marc Laménie en tête, et le candidat de gauche, Jean-Paul Bachy, en seconde position.

Il a seulement manqué 17 voix au second tour à l’ancien député et ancien président de région Champagne-Ardenne pour être élu en lieu et place d’Else Joseph. Jean-Paul Bachy se place troisième, devant Benoît Huré.