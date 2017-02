Les attachés parlementaires de Vaucluse défendent leur métier

"Il n'y a peut-être pas de fiche de poste pour le travail d'attaché parlementaire, mais c'est un vrai métier, qui demande beaucoup d'implication" : les attachés parlementaires de Vaucluse défendent leur mission.

L'attaché parlementaire est le plus proche collaborateur du député ou du sénateur. Il ouvre et trie son courrier et ses mails. Il organise son agenda. Il tient les permanences dans les circonscriptions. Il représente l'élu dans les réunions. Il prépare les dossiers. Il fait des recherches. Il rédige les discours. C'est la cheville ouvrière du mandat de tout parlementaire.

Anne-Marie Roques assiste le sénateur socialiste Claude Haut depuis mai 2015. "Les journées sont longues et chargées, mais passionnantes", affirme-t-elle.

Les parlementaires sont totalement pris par les séances et les commissions. Comment voulez-vous qu'ils ouvrent eux-mêmes leur courrier ou prennent leurs rendez-vous ? C'est impossible (Anne-Marie Roques)

Chaque parlementaire dispose d'une enveloppe qui lui permet de rémunérer jusqu'à cinq collaborateurs maximum. Cette enveloppe mensuelle varie en fonction du mandat : 7.548 euros pour un sénateur, 9.561 euros pour un député et 15.496 euros pour un député européen. L'enveloppe est à partager entre tous les collaborateurs.

Les députés et sénateurs ont en moyenne entre deux et trois assistants chacun. Le salaire moyen oscille entre 2.000 et 2.900 euros par mois.

Alain Milon est sénateur, il ne peut pas envisager de se passer d'attaché parlementaire.

Je n'envisage pas de radio sans journaliste, ni de médecin sans secrétaire. Pourquoi y aurait-il des parlementaires sans collaborateur ? (Alain Milon)

Aurélien Dumont a été attaché parlementaire pendant huit ans. Il a collaboré avec le sénateur Les Républicains Alain Duffaut de 2006 à 2014. "Une période très riche dans ma vie", confie-t-il.

Un parlementaire peut-il embaucher une personne de sa famille ? Oui, c'est tout-à-fait légal. Mais il existe des règles en matière de rémunération : pas plus de la moitié de l'enveloppe mensuelle à L'assemblée Nationale, pas plus d'un tiers au Sénat. L'emploi d'une personne de la famille est interdit, en revanche, au Parlement Européen.