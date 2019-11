Les bacheliers bilingues pourront passer l'épreuve de maths en breton

Carhaix-Plouguer, France

Les lycéens bilingues de Bretagne le demandaient depuis plusieurs années., à l'image de ce qui se passe au Pays Basque. Le Ministre de l'éducation-Michel Blanquer a annoncé ce vendredi matin sur France Bleu que les lycéens des filières bilingues pourraient passer deux épreuves du baccalauréat en Breton.

"Je leur répond qu'il y a deux matières possibles en breton, explique le Ministre de l'éducation, et que ça peut être les mathématiques même si c'est un peu particulier vous le reconnaîtrez car c'est un langage un peu universel, normalement vous pouvez le passer presque dans n'importe quelle langue, même si parfois il faut faire quelques commentaires. Donc nous avons fait preuve de souplesse sur ce sujet en disant encore une fois que c'est possible de passer deux épreuves en breton."

Jean-Michel Blanquer annonce que les lycéens pourront passer l'épreuve de maths du bac en breton Copier

Relancé par la journaliste de France Bleu qui lui demandait "donc c'est oui?", le ministre confirme : "Oui, les mathématiques peuvent être passés en breton".

"Quand on discute avant et que l'on fait des choses raisonnables tout est possible"

Il revient cependant sur la polémique qui a entouré les corrections, car des élèves avaient rédigé leur épreuve en breton : "Simplement, sur ce sujet là, les règles doivent toujours être entendues avant que ce passe les choses, et non après. L'année dernière s'il y avait eu un malentendu c'est parce que la règle était qu'on ne pouvait pas le faire en mathématiques et certains l'avaient fait quand même en mathématiques. On me demandait a posteriori de valider quelque-chose qui n'était pas fait selon les règles. Ça, ça n'est jamais possible en revanche quand on discute avant et que l'on fait des choses raisonnables tout est possible."