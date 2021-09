Les bassines, Notre-Dame-des-Landes et le barrage de Sivens, même combat pour Philippe Poutou

"Ça fait partie des mobilisations importantes du moment". Invité de France Bleu Poitou ce lundi 6 septembre au lendemain d'une nouvelle mobilisation des antibassines, Philippe Poutou compare la bataille contre ces grandes retenues d'eau à d'autres luttes emblématiques de ces dernières années, "dans la lignée de ce qu'on avait connu pour les projets de Notre-Dame-des-Landes et pour le barrage de Sivens", affirme le candidat NPA à l'élection présidentielle de 2022.

Ça fait partie de ces combats pour la défense de l'environnement contre des projets nuisibles et néfastes, destructeurs de l'écosystème et de la biodiversité, contre des projets d'agriculture intensive et productiviste

A travers la bataille des anti-bassines, "c'est l'histoire d'un modèle contre un modèle" qui se joue selon Philippe Poutou. "Une histoire de démocratie aussi car les pouvoirs publics ont trop tendance à décider contre l'intérêt général des populations et toujours au service de très riches, et notamment des gros agriculteurs".

"La bataille n'est jamais finie"

Alors que les premiers tractopelles sont attendus d'ici deux semaines pour la construction d'une retenue d'eau à Mauzé-sur-le-Mignon, jusqu'où les opposants aux bassines doivent-ils mener le combat ? "La bataille n'est jamais finie", répond le candidat du Nouveau Parti Anti-capitaliste (NPA). "On a même vu à Sivens, une fois que la forêt était détruite, le projet a été annulé par la suite. A Notre-Dame-des-Landes, les travaux avaient commencé et le projet a été annulé". Ces décisions contradictoires illustrent, selon le candidat à l'élection présidentielle, "toutes les aberrations et la bêtise des pouvoirs politiques".

Philippe Poutou plaide également pour la coordination des luttes "car il y aussi la ferme des mille vaches à Coussay-les-Bois. Il y a plein de combats qui doivent se relayer entre eux. On est toujours face aux mêmes logiques capitalistes".

Un duel Macron-Le Pen ? "On s'en fout"

Candidat pour la troisième fois à l'élection présidentielle, Philippe Poutou serait crédité de 1% à 1,5% des voix, selon le dernier sondage Ifop-Fiducial pour le Figaro et LCI. En 2017, le porte-parole du NPA avait rassemblé 1,09 % des suffrages (1,15% en 2012). "On est des militants anticapitalistes révoltés contre la société", affirme l'ouvrier et syndicaliste. Interrogé sur la fragmentation de la gauche, Philippe Poutou défend sa nouvelle candidature en solitaire pour "porter cette voix de révolte et de militantisme à l'échelle d'une présidentielle. Il n'y aucune raison qu'on soit absent d'un moment politique important".

C'est le seul moment où on peut porter cette parole un peu plus haute

Questionné sur la possibilité d'un duel Macron-Le Pen au premier tour, scénario privilégié par la plupart des instituts de sondage, Philippe Poutou ne souhaite pas dire s'il appellerait à voter Emmanuel Macron.

On s'en fout ! On est à huit mois des élections, on a un programme à défendre, on a un anticapitalisme à faire vivre, battons-nous pour l'intérêt collectif, l'écologie radicale, les migrants, faire entendre une voix que ces politiciens qui ne pensent qu'à leur carrière !

Lors du second tour en 2017, le candidat du NPA n'avait pas appelé à voter pour le représentant d'En Marche face à la présidente du Rassemblement national.