"Les Bayonnaises et les Bayonnais n'intéressent pas Jean-René Etchegaray"

Pas tendre, le chef de file de l'opposition au conseil municipal de Bayonne. Henri Etcheto était l'invité de France Bleu Pays Basque ce jeudi matin. Le socialiste estime que le maire se désintéresse de la ville au profit d'ambitions politiques.

Henri Etcheto dresse un bilan très critique du mandat de Jean-René Etchegaray à mi-parcours. Pour le socialiste, c'est un constat de carence.

Deux dossiers paraissent particulièrement importants et symboliques de cette carence aux yeux de l'opposition : les transports et l'habitat. Les transports en commun ont pris trois ans de retard au moins estime l'élu de gauche. Pour ce qui est de l'habitat, pour la première fois depuis cinquante ans, Bayonne va construire moins de logement sociaux. C'est une faute et une erreur politique. C'est aussi une rupture de la tradition de Bayonne. L'impact, à terme, c'est fatalement un vieillissement et un embourgeoisement de la ville," assure-t-il.

Henri Etcheto estime en outre que Jean-René Etchegaray, le maire de Bayonne, se désintéresse de sa ville et vise maintenant un poste plus important. Tout le monde aura compris qu'il s'agit de la présidence de la communauté d'agglomération du pays basque dont le poste sera soumis au vote des 233 élus le 23 janvier prochain. Il voit la ville de Bayonne comme un "marche-pied". "Moi ce qui m'embête", dit encore le socialiste, "c'est que c'est une ambition pour un poste et pas pour un territoire et pas pour les politiques publiques au service de ce territoire. Aujourd'hui on entend plus parler que de lutte des places.... le fond politique, on n'en entend pas parler."

Henri Etcheto qui soutient par ailleurs Arnaud Montebourg dans la primaire à gauche. "C'est lui qui peut redonner au Parti socialiste les valeurs de gauche qui sont un petit peu au cœur de son histoire et de son ADN. C'est lui qui a le plus de chance de prendre le pas sur Manuel Valls," estime le Bayonnais.