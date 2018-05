Le Havre, France

"Edouard, mon pote de droite" épisode 2 est diffusé ce soir sur France 3 en deuxième partie de soirée. Le réalisateur Laurent Cibien est un ami d'enfance de l'ancien maire du Havre et actuel Premier Ministre, Edouard Philippe. Il le suit et le filme depuis quelques années. On a pu découvrir la première partie de ce documentaire sur les municipales au Havre, l'an dernier après la nomination d'Edouard Philippe à Matignon. Voici donc la seconde partie ce soir sur la primaire de la droite et du centre à laquelle le maire du Havre de l'époque a activement participé pour son mentor Alain Juppé.

Toujours une dose d'humour

Alors que le premier épisode se déroulait en majorité au Havre, celui-ci se passe essentiellement à Paris. Edouard Philippe a toujours ses traits d'humour, à commencer par cette séquence après une séance de boxe au Mont-Gaillard et avant le début de la journée du maire :

Bon, maintenant je vais aller faire le clown"

Ou encore à la fin du documentaire, pour annoncer le troisième épisode "Aux manettes", une fois à Matignon, on y voit Laurent Cibien équiper Edouard Philippe d'un micro et ce dernier qui plaisante :

Quelle histoire ! Ah bah on n'y aurait pas cru au début!"

Dans cet épisode, Edouard Philippe enchaîne les déjeuners avec la presse parisienne ou encore les interventions dans les médias pour promouvoir son "patron" :

C'est bizarre, hein, comme vie ! "

Edouard Philippe a été nommé Premier Ministre le 15 mai 2017 © Maxppp - JULIEN DE ROSA/EPA/Newscom

Sur le rôle de Premier Ministre

En regardant à la télévision le discours de Manuel Valls, alors Premier Ministre, après les élections régionales :

Manolo il est de plus en plus marqué, ça doit être dur d'être Premier Ministre. Il est cuit, il est crevé"

A propos d'Emmanuel Macron

En 2016, voici ce qu'il dit du futur Président Macron :

Moi je l'aime bien Emmanuel Macron. Je crois que je suis à peu près d'accord sur tout, mais je ne crois pas à ses chances"

En novembre 2016, quand on lui demande ce qu'il pense de la candidature d' Emmanuel Macron à la présidentielle :

Ça m'étonnerait qu'il l'a gagne. Franchement je n'y crois pas le début du commencement de la moitié d'une seconde"

Edouard Philippe et Emmanuel Macron s'étaient rencontrés plusieurs fois au moment de la présidentielle © Maxppp - FRANCOIS GUILLOT / POOL/EPA/Newscom

Quelques jours avant le 1er tour de l'éelction présidentielle, Edouard Philippe affirme :

"Je n'ai pas de contact avec Emmanuel Macron"

Quelques phrases prémonitoires ?

Evidemment aujourd'hui, un an après la nomination d'Edouard Philippe à Matignon au poste de Premier Ministre, ces quelques phrases du documentaire prononcées entre 2016 et 2017 semblent prémonitoires :

Edouard Philippe a une existence politique propre" - Gilles Boyer, directeur de campagne de Juppé

Edouard Philippe et Alain Juppé travaillent ensemble depuis 2002 © Maxppp - IP3 PRESS/Thibaud MORITZ

Alain Juppé, lors d'une visite au Havre fin 2016 au moment des primaires :

Peut-être que le temps viendra assez vite où l'élève dépassera le maître"

Lors du meeting d'Alain Juppé au zénith de Paris, Arthur Gueulle, militant juppéiste du Havre :

Je suis philippiste, il a du potentiel"

Enfin Edouard Philippe lui-même avant le premier tour des primaires, quand Alain Juppé est au plus haut des sondages :

On a l'habitude des marées. Elle monte, elle descend..Aujourd'hui la marée est montante, j'ai beaucoup de coups de fil"

Ce documentaire de Laurent Cibien aura donc une 3ème partie intitulée "Aux manettes", cette fois Edouard Philippe sera dans son rôle de Premier Ministre.