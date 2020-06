Municipales 2020 : les candidats à la mairie de Belfort adaptent leur campagne à la crise sanitaire

Depuis ce lundi 15 juin, les candidats à la mairie de Belfort sont officiellement en campagne. Cependant, la crise du coronavirus impose encore des restrictions. Les rassemblements ne sont pas autorisés et les gestes barrière doivent être respectés. Les candidats ont dû adapter leur campagne et leurs actions pour garder du lien avec les administrés.

Faire respecter les geste barrière

Les poignées de mains traditionnelles ne sont plus autorisées. "Quand on ne sert pas les mains, on fait un petit signe en disant -bonjour-", commente Damien Meslot, le maire sortant Les Républicains. Alors, il y en a qui font le geste de vous serrer la main mais vous dites -Non, il faut respecter les gestes barrière- mais ça n'empêche pas la discussion. C'est pas mal, ça nous a obligés à nous remettre aussi un petit peu en question".

Les réseaux sociaux ont le vent en poupe pour ces municipales hors norme : "On y poste des vidéos", explique Marie-José Fleury, la candidate centriste_. "Il y a aussi notre programme, que nos concitoyens peuvent consulter dans le détail, page par page. On essaye en tout cas d'être le plus précis possible pour distiller l'information et tous les messages que nous souhaitons faire passer à nos concitoyen_s".

Montrer en vidéo les hommes et les femmes qui font campagne

Une quadrangulaire attend les électeurs à Belfort pour le second tour des municipales le dimanche 28 juin. © Radio France - Jonathan Landais

Samia Jaber, candidate divers gauche (collectif Belfort en Grand), elle aussi, poste des vidéos à destination de ses followers (abonnés Twitter). "On montre les hommes et les femmes qui sont autour de nous. On a vraiment fait le choix de montrer que notre liste était à l'image des Belfortains. Qu'elle rassemblait et qu'elle ressemblait à Belfort", détaille la conseillère municipale d'opposition.

Des stands éphémères dans la rue

Pour garder le contact avec les Belfortains, les militants de Mathilde Nassar, candidate divers gauche (collectif 2020 en commun), érigent des "vitabris". Dans ces stands éphémères, les passants peuvent s'arrêter et discuter. "L'idée est de nous rendre visibles, de faire en sorte qu'on soit connus parce qu'on a un petit déficit de notoriété de la part des Belfortains. Toutes ces opérations ont cet objectif là", admet Karel, un militant.

Les candidats ont jusqu'au 26 juin pour convaincre les Belfortains, date à laquelle la campagne sera officiellement close. Le second tour a lieu deux jours plus tard : le dimanche 28 juin.

