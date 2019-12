Les candidats à la mairie de Laval réagissent après que François Zocchetto renonce à briguer un second mandat

C'est un coup de théâtre, François Zocchetto décide ne pas briguer de second mandat à la mairie de Laval. Il avait pourtant annoncé l'inverse en octobre dernier mais il est depuis mis en cause dans une affaire de violence sexuelle. "[Il] préfère ne pas se représenter" pour le bien de la campagne.

François Zocchetto renonce aux municipales 2020 à Laval. Il l'annonce ce lundi 2 décembre dans une vidéo postée sur Facebook et adressée aux Lavalloises et Lavallois. L'élu dénonce des attaques "très violentes" depuis qu'il est mis en cause dans une affaire de violences sexiste et sexuelle.

François Zocchetto ira jusqu'à la fin de son mandat mais pas plus, "pour que la campagne électorale des municipales puisse se dérouler dignement et sereinement" selon lui. Il avait pourtant annoncé au mois d'octobre être candidat à sa propre succession pour l'UDI.

Après cette annonce, Florian Bercault, tête de liste du collectif "Demain Laval" en lice pour les municipales pense surtout à la campagne.

Je ne souhaite pas forcément commenter le choix personnel de François Zocchetto mais ce qu'il me semble important de rappeler et ce que je souhaite, c'est que cette campagne municipale soit le fruit d'un débat bilan contre projet ou projet contre projet et qu'en mars 2020, les Lavallois puissent faire un vrai choix vis-à-vis de leur avenir.

Dans cette vidéo, François Zocchetto explique que "pour que la campagne puisse se dérouler dignement et sereinement, [il] préfère ne pas me représenter".

Une "sage décision" selon le Rassemblement National

Jean-Michel Cadenas, candidat aux municipales de Laval pour le Rassemblement National salue cette décision pour le bien de la campagne.

J'ai vu un François Zocchetto très ému, au bord des larmes mais il est évident que son aventure romaine n'aurait pas manqué de ressortir au moment de la campagne. Je pense que c'est une sage décision parce que moi qui ai beaucoup frappé aux portes dans les quartiers, très récemment, on m'a souvent répondu qu'on savait déjà. J'étais un des premiers surpris. Je n'en dirais pas plus, n'en ayant pas connaissance, toujours est-il que je pense que c'est une sage décision.

Et pour Florent Durrey de la liste Laval Ecologique Solidaire, pas de commentaire particulier. "Nous travaillons sur notre projet, c'est le plus important", explique-t-il.