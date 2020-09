Les candidats aux élections sénatoriales ont jusqu'à vendredi pour déposer leurs listes en préfecture

C'est une élection qui ne ressemble à aucune autre. Les élections sénatoriales auront lieu le 27 septembre. Au total, 178 sièges de sénateurs seront renouvelés dont les trois de Haute-Savoie et les deux de Savoie.

Les candidats aux élections sénatoriales peuvent déposer leurs listes en préfecture depuis ce lundi matin et ont jusqu'à vendredi soir pour le faire. Le vote aura lieu le dimanche 27 septembre. Il y a 178 sièges à renouveler en France, dont les trois de Haute-Savoie et les deux de Savoie. Ce sont les grands électeurs qui votent : les maires, les membres des conseils municipaux ou encore les élus du département. Pour l'instant, tous les candidats ne se sont pas encore déclarés, mais en Haute-Savoie certains ont commencé leur campagne depuis des semaines.

Des journées dans la voiture à la rencontre des maires

Avec des centaines de kilomètres avalés en voiture, des rencontres en mairie qui s’enchaînent, la campagne de Sylviane Noël ressemble à un véritable marathon. "J'essaye de passer une heure avec chaque maire", explique la sénatrice les Républicains sortante, qui se représente. Elle fait donc le tour des 279 communes de Haute-Savoie, à la rencontre de ses futurs électeurs. "En plus il y a eu les élections municipales, donc beaucoup d'élus ne nous connaissent pas."

Ses deux collègues sénateurs, Cyril Pellevat des Républicains, et Loïc Hervé de l'Union Centriste, eux aussi candidats à leur succession, emploient la même méthode. Quadriller le terrain, se monter, faire le bilan des six années écoulées. "C'est curieux de n'avoir pour l'instant aucun adversaire en face", confie Loïc Hervé. "Nous pourrions avoir face à nous des gens qui n'ont pas fait ce travail de terrain." En ligne de mire, le Parti Socialiste et les EELV. Vraisemblablement, il y aura bien un candidat vert, mais pas de socialiste, puisque des accords ont été passés au niveau national.

EELV allié au mouvement "Savoie Citoyenne" en Savoie

En Savoie, le candidat du PS n'était pas encore connu ce lundi. EELV s'est allié avec le mouvement "Savoie Citoyenne" pour présenter deux binômes. "On veut faire quelque chose d'un peu différent", explique Claudie Ternoy-Léger, candidate pour EELV. "L'idée c'est que les citoyens puissent interpeller leurs grands électeurs sur leurs communes."

Face à eux, Martine Berthet, sénatrice les Républicains sortante et Michel Dantin, qui se présente lui aussi sous la même étiquette. "C'est ma première campagne sénatoriale et c'est totalement différent", confie l'ancien maire de Chambéry, qui lui aussi écume les routes de Savoie pour rencontrer le maximum des 1 231 grands électeurs du départements.

Les candidats en Haute-Savoie :

- Loïc Hervé (Union Centriste)

- Sylvaine Noël (Les Républicains)

- Cyril Pellevat (Les Républicains)

Les candidats en Savoie :

- Martine Berthet (les Répubicains)

- Michel Dantin (Les Républicains)

- Cédric Vial (Sans étiquette)

- Brice Bernard (Rassemblement National)

- Claudie Ternoy-Léger et Alain Achard (EELV)

- Jean-Luc Hochard et Christa Thuillier (Savoie Citoyenne)