Les candidats aux législatives: avec ou sans partis ? Ce que ça change...

Entre les candidats investis par les grands ou plus petits partis, et ceux qui n'ont pas du tout de structures sur lesquelles s'appuyer, la réalité de la campagne n'est pas la même.

Premier exemple avec Gérard Herbert, candidat divers droite dans la 3ème circonscription de la Vienne, le maire de Chauvigny ne doit compter que sur lui et ses troupes pour faire tout le travail:"Ca se passe bien parce que j'ai une super équipe, que ce soit en terme d'affichage, de contacts, et qui a changé de braquet car le temps presse" . Frédéric Bouchareb, candidat centriste indépendant dans la 1ère de la Vienne reconnait les bons et les mauvais côtés d'un petit parti "on est libre de ses propos et de ses actions, mais on n' a pas toute une équipe notamment en terme de communicants, de graphistes, aux imprimeurs."

Dans la 4ème circonscription de la Vienne, Nicolas Turquois, candidat la République en Marche se montre très satisfait de l'aide proposée" on a tout un appui notamment téléphonique si on a des questions auxquelles on n' a pas de réponses, car on n'est pas censé tout savoir, on a une cellule de veille qui peut nous aider". Même genre de dispositif pour Les Républicains, comme le souligne deux-sévrien Philippe Mouiller:"Dès l'automne un livret a même été proposé en interne pour apprendre à faire campagne et puis il y a aussi des séances de formations". Des formations régionales que l'on retrouve aussi à Europe Ecologie Les Verts, Colin Maheu Gourmelon, co directeur de campagne dans la Vienne:"C'est aussi être sûr de bien respecter les éléments pratiques, ce que la loi nous impose comme, pour le dépôt de candidatures sur le format des bulletins plein de petits détails qui sont hyper importants".