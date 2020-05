Alors que les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction ce lundi, la date du second tour est encore inconnue. Certains maires, dont celui de Cherbourg, ont appelé dans une tribune à un scrutin en juin. Une idée qui divise les candidats manchois.

Les candidats aux municipales à Cherbourg et Saint-Lô partagés sur l'organisation du second tour

Plusieurs maires plaident pour un second tour organisé dés le mois de juin

Les conseillers municipaux désignés au premier tour vont bientôt élire les maires et adjoints, après leur entrée en fonction ce lundi. Dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche, certains maires dont celui de Cherbourg appelle à organiser le second tour en juin pour "mettre fin au confinement démocratique" et permettre la reprise de l'économie

Une idée partagée par la conseillère municipale et candidate à la mairie de Saint-Lô, Emmanuelle Lejeune. "Tant que nous n'avons pas de vaccin, il va falloir vivre avec le coronavirus et la démocratie ne fait pas exception", explique-t-elle. "Il faut que le cycle électoral se termine pour avancer dans la prise de décisions."

Campagne électorale

Mais d'autres candidats saint-lois sont plutôt favorable à un scrutin repoussé après l'été. "Le processus démocratique, c'est aussi une campagne, mais comment l'organiser d'ici fin juin?" interroge le candidat de gauche Karl Deschamps.

Tout comme le premier tour où plus de 60% des électeurs ne sont pas allé voter à Saint-Lô, Philippe Villeroy s'inquiète de l'abstention : "ça influe le résultat selon l'électorat des listes", explique le candidat qui dénonce "le faux argument" économique car "entre juillet et août, il ne va pas se passer grand chose du côté des marchés publics de toutes façons."

à lire aussi Municipales à Saint-Lô : quadrangulaire possible mais triangulaire probable pour le second tour

Pour le maire et candidat à sa réélection François Brière, les deux solutions présentent des avantages et des inconvénients. "Le 28 juin permettrait d'installer rapidement les intercommunalités, mais je doute de la capacité d'organiser une campagne électorale" précise l'élu qui ajoute ne pas avoir de préférence. "De toutes façons, nous ne serons pas consultés sur la question, la règle sera ce qu'elle sera et nous nous y adapterons. "

Annulation du premier tour

L'autre question divisant les candidats est la possibilité d'annuler le premier tour pour les communes n'ayant pas déjà élu de maire. "Repartir à zéro est un coût et retarderait de plusieurs mois des décisions importantes pour la relance économique", estime David Margueritte, candidat Les Républicains à la mairie de Cherbourg.

"Au premier tour, vous aviez les retraites, le 49-3, la fermeture des bars et restaurants la veille, les conditions politiques ne sont plus les mêmes qu'au premier tour", avance de son côté la candidate soutenue par La République en Marche Sonia Krimi, qui n'a pas "d'opinion tranchée sur la question."

Mais pour Barzin Viel-Bonyadi de la liste coopérative citoyenne, un nouveau premier tour est nécessaire, mais pas avant la rentrée: "ce n'est pas dans les préoccupations des Français d'aller voter alors que l'on vient de terminer un processus de confinement qui aura laissé beaucoup de traces."