Les candidats aux municipales parisiennes "pas au niveau", selon les électeurs

Paris, France

Alors que le campagne pour les municipales parisiennes connait des rebondissements inattendue, les Parisiens attendent toujours que le débat s'élève. Pour ceux croisés au marché du Point du jour dans le 16e arrondissement, les candidats "ne sont pas au niveau".

Valérie par exemple, est préoccupée par "l'insécurité, la saleté, le manque de tourisme et les problèmes d'accessibilité". Valérie n'est pas dupe, pour elle, les candidats ne s'intéressent aux Parisiens qu'en période électorale.

Aucun candidat sur les marchés en dehors des élections

"On les voit sur le marché, dès qu'il y a des élections ils viennent savoir ce qu'il se passe, mais dans le fond on sent qu'ils ne connaissent pas les problématiques", explique la riveraine.

Julien, boucher sur le marché, estime que les candidats ne comprennent pas les problèmes des Parisiens. "On ne les voit sur le marché que pendant les élections, et après, plus personne", explique le commerçant.

La propreté et les problèmes de voirie sont des sujets qui préoccupent un Parisien sur deux d'après un sondage.