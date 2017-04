Les candidats de l'UPR aux législatives veulent "peser dans le débat"

Même pendant la fin de campagne de la présidentielle, on n'oublie pas les législatives du côté de l'UPR. Le parti de François Asselineau dévoile ses candidats pour briguer les 3 sièges de député en Mayenne.

"On veut davantage être représentés que gagner". Au moins l'objectif de Charlotte le Corre, candidate dans la 3e circonscription, est clair. L'UPR (Union Populaire Républicaine) se lance dans la bataille en Mayenne et a dévoilé ses 3 candidats, moyenne d'âge 33 ans. Honneur au délégué du parti dans le département : Luccio Stiz partira dans la 1ere circonscription. Au menu notamment pour le musicien de Ruillé-Froids-Fond, Samia Soultani-Vigneron des Républicains ou encore le député PS Guillaume Garot. Il sera supplée par Nicolas Classeau.

Dans la 2e circonscription, face notamment au député LR Guillaume Chevrollier, il y aura pour l'UPR Martin Bordeau, supplée par Dany Garry, ouvrier. Et pour la 3e circonscription, celle du député UDI Yannick Favennec, c'est Charlotte le Corre qui s'y collera, avec Korantin Le Baris. Ils espèrent profiter de l'élan et de l'exposition de leur candidat à la présidentielle François Asselineau. Leur mot d'ordre : le Frexit et "plus localement défendre les territoires en s'insurgeant contre les regroupements de villages avec des référundums locaux. On veut surtout garantir l'égalité des chances pour tous les citoyens et les territoires". Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin.