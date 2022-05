Les candidats de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale lancent leur campagne en Haute-Vienne

J moins 13 avant le 1er tour des élections législatives. En Haute-Vienne, les candidats de la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, Damien Maudet (LFI) sur la 1ère circonscription, le socialiste Stéphane Delautrette sur la 2e et Manon Meunier (LFI) sur la 3e font front commun. Même combat, même programme sur les questions de pouvoir d'achat, sur les salaires, les transports ou l'accès à la santé :"avec les médecins il faut faire des contrats d'engagement de service public. Aujourd'hui il y en a trop peu ! En fait, les étudiants, en échange du financement de leurs études, s'engagent à travailler dans des zones sous dotées. Je pense que beaucoup de jeunes médecins, à Limoges notamment, veulent rester sur leur territoire et apporter des soins à nos concitoyens", propose Damien Maudet (candidat NUPES sur la 1ère circonscription de Haute-Vienne).

A première vue, l'union fait la force chez les candidats de la gauche plurielle. En tous cas, c'est le message du socialiste Stéphane Delautrette, investi par la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale sur la 2e circonscription en Haute-Vienne :"au moment des élections départementales nous avons déjà mis nos forces en commun et cela a permis de démontrer que quand la gauche est unie elle gagne." Un discours de façade, impensable il y a quelques mois, notamment avec La France Insoumise, qui ne faisait pas partie des plans de la majorité départementale lors des dernières élections locales. En outre, pour la première fois, il n'y aura pas de candidat communiste lors des législatives en Haute-Vienne. Une décision "d'intérêt général" qui passe mal :"on pense que l'on pas assez pris en compte l'ancrage local et la réalité des territoires pour le choix des candidats. Après c'est comme ça, il y a un accord national on se range derrière. En tous cas, sur la Haute-Vienne on pense que l'on ne s'est pas mis forcément dans les meilleures dispositions pour vraiment gagner", selon Laurent Monteil du PCF 87.

Candidate NUPES sur la 3e circonscription, l'insoumise Manon Meunier, qui entame sa toute première campagne électorale, évacue les états d'âme des uns et des autres. Elle préfère se concentrer sur les deux semaines à venir :"aujourd'hui on n'a plus le temps de se poser des questions sur nos faibles divergences alors que l'on se rejoint autour de mesures phares comme la retraite à 60 ans, le SMIC à 1500 euros net ou encore la planification écologique". Reste à savoir si cette opération de séduction réussira ou non à rassembler les électeurs de gauche.