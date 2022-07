Les candidats dissidents PS en Dordogne suspendus par le Parti Socialiste

Après les élections législatives du 12 et 19 juin dernier, le bureau national du Parti Socialiste prend des sanctions contre ceux qui se sont présentés malgré l'accord passé avec la NUPES. Quatre candidats périgourdins, titulaires et suppléants, sont suspendus avant une possible exclusion . Cela concerne le candidat dissident PS du Bergeracois, Christophe Cathus, le candidat dissident PS du Périgord Noir, Christian Teillac, le candidat de la première circonscription Floran Vadillo et sa suppléante Caroline Cappel. Le candidat dissident PS du Nontronnais, Martial Peyrouni n'est pas concerné car il n'est pas encarté au PS. Il s'est présenté avec le soutien du PS avant l'accord NUPES.

La commission nationale des conflits doit statuer sur une possible exclusion

Les quatre candidats l'ont appris par la presse. Ils sont suspendus avant de se rendre devant la commission nationale des conflits pour "plaider leur cause". Cette commission nationale pourrait décider de leur exclusion mais pour le moment elle n'a plus de président, ce dernier opposé à l'accord avec la NUPES a démissionné.

Le PS s'intéresse aussi aux financements des campagnes des dissidents

Le Parti Socialiste s'intéresse aussi au financement de la campagne des dissidents. Il compte éplucher les comptes des fédérations pour savoir si elles ont participé aux dépenses des candidats dissidents. Les soutiens appuyés aux candidats dissidents pourraient eux aussi être visés à condition qu'ils soient dénoncés par des militants.