Les candidats écologistes aux élections départementales dans le Jura

Les écologistes présentent leurs candidats aux élections départementales dans le Jura pour les cantons de Dole 1, Tavaux et Authume. Les élections se tiendront les 20 et 27 juin 2021.

Candidats écologistes pour le canton d'Authume de gauche à droite : Hervé Prat, Marjorie Moulet, Lucile Hurtard et Eric Tavernier.

Europe Ecologie Les Verts (EELV), Cap Ecologie et le Parti socialiste (PS) présentent leurs candidats aux élections départementales dans le Jura. Sur le nord Jura, des candidats écologistes se présentent sur les cantons de Dole 1, Tavaux et Authume aux élections les 20 et 27 juin 2021.

Pour le canton d'Authume le binôme est composé d'Hervé Prat, membre d'EELV, professeur d'Histoire Géographie, conseiller communautaire du Grand Dole, ancien Maire d'Éclans-Nenon et de

Marjorie Moulet, créatrice de spectacles vivants, professeure de Lettres et de Théâtre. Leurs remplaçants sont Lucile Hurtard, étudiante et Eric Tavernier, retraité, ancien adjoint d’Authume.

Pour le canton de Dole 1 : Véronique Besançon, membre d'EELV, électrotechnicienne, membre active de l’association "Nous voulons des coquelicots". Et Nicolas Roques, membre de Cap Ecologie, ingénieur, formateur et enseignant indépendant. Avec pour remplaçants : Laetitia Jarrot Mermet (EELV) professeur des écoles, directrice, conseillère municipale à Dole et Timothée Druet (PS) agent de Maintenance, conseiller Municipal de Dole.

Pour le canton de Tavaux : Guy Savoye, EELV, maire de Neublans-Abergement, vice-président développement durable de La Plaine Jurassienne de 2005 à 2017 et Sophie Montenot, géologue et porteur d'un projet agro-touristique. Avec pour remplaçants : Thierry Lebrun, EELV, agent de maîtrise et ancien président de l'école de musique de Saint Aubin. Et Régine Cannelle, retraitée agricole et bénévole depuis 20 ans à Solidarités Paysans.

