La dynamique écologiste aux départementales à Strasbourg

Si les candidats estampillés "Strasbourg Ecologiste et Citoyenne" sont arrivés en tête dans la moitié des cantons strasbourgeois, c'est le résultat d'une dynamique qui leur avait déjà permis de décrocher la mairie de Strasbourg en 2020. C'est en tout cas l'explication des porte-paroles de cette alliance entre Europe Ecologie les Verts, le Parti Communiste, des partis de gauche et des membres de la société civile.

les écologistes favorisés par une forte abstention et le report de voix socialistes

Pour le politologue Philippe Breton, ce succès des candidats écologistes strasbourgeois s'explique surtout par la forte abstention de dimanche car "les écologistes arrivent à mobiliser leurs électeurs plus que d'autres partis". En outre, poursuit le politologue, "les écologistes ont réussi à récupérer une partie de l'électorat socialiste". Et même face à des sortants historiques du PS, comme Mathieu Cahn, balayé dans le premier canton strasbourgeois ou Eric Elkouby, devancé par les écologistes dans le deuxième. C'est d'ailleurs parce que les socialistes ne voulaient pas renouveler leurs barons qu'il n'y a pas eu d'entente rose et et verte aux départementales à Strasbourg, explique Mickaël Kugler, le porte-parole d'Europe Ecologie les Verts en Alsace: "c'est important que ça tourne, qu'il y ait un peu de jeunesse et de fraîcheur, pas forcément une jeunesse en âge mais dans l'exécution du pouvoir, du coup on a eu des points d'achoppement avec le Parti Socialiste".