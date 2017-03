Les candidats à la présidentielle sont-ils des as des réseaux sociaux ?

A Besançon, l'école 2089 organise une table-ronde ce jeudi sur le digital comme outil de la communication politique, avec des spécialistes venus de toute la France, et notamment Franck Louvrier, ancien directeur de la communication de Nicolas Sarkozy.

2089, l'école supérieure de communication digitale, installée à Besançon depuis septembre 2015, organise une conférence gratuite ce jeudi, salle de la Rodia sur le thème de la communication politique. La conférence se fera sous la forme d'une table-ronde avec un plateau d'invités de renoms, comme Franck Louvrier, ancien directeur de la communication de Nicolas Sarkozy. Mais aussi Romain Pigenel, ancien responsable de la cellule communication web de François Hollande et Alexandre Michelin ex directeur des programmes de Canal+ et France 5. .

Pour les étudiants de 2089, les candidats à la présidentielle sont plutôt bons sur les réseaux sociaux. Antoine, 22 ans, étudiant en Master de communication digitale , note que l'"on voit quelques innovations comme l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon qui a fait parler de lui. D'autres candidats se distinguent par exemple que Facebook avec des Live de qualité. On voit qu'ils ont cerné la manière de faire" conclut le jeune homme.

Mathieu a 23 ans. Lui, est plus mitigé. Selon lui, si les candidats maîtrisent les réseaux sociaux, c'est loin d'être le cas pour la data, toutes les données qui circulent sur internet. "Je pense qu'ils sous-estiment cette catégorie là, dit-il. Il y a un vrai travail de fond à faire sur comment utiliser les données sur les réseaux sociaux et ailleurs, plus que comptabiliser 10.000 personnes sur twitter par exemple".

La maîtrise des outils du digital est nécessaire, mais Mathilde estime que ce n'est pas ce qui compte le plus : "Il ne faut pas oublier que si derrière les idées ne suivent pas, cela ne permettra pas de convaincre les futurs votants".

Autant d'avis à partager ce jeudi soir lors de la table-ronde sur la communication politique à la Rodia à Besançon.