Record de candidats dans la circonscription de Bègles, 22 sont sur la liste pour les législatives en Gironde

La campagne pour les élections législatives est officiellement lancée depuis ce lundi. En Gironde, il y a 177 candidats pour seulement 12 places de députés à l'Assemblée nationale. Le record de candidatures est détenu par la troisième circonscription : 22 au total.

C'est deux fois plus qu'aux législatives de 2012. Le 11 juin 2017, les électeurs de la circonscription de Bègles, Talence, Villenave d'Ornon n'auront pas le choix entre 11 candidats mais 22 pour les représenter à l'Assemblée nationale.

2 fois plus de candidats qu'en 2012

Les principaux partis politiques présentent un candidat dans cette circonscription détenue par Noël Mamère. Le maire de Bègles a décidé de ne pas se représenter aux législatives pour laisser la place à la socialiste Naïma Charaï.

Pénurie de panneaux électoraux

Pour cette commune qui compte 31 000 habitants, gérer une élection avec 22 candidatures c'est un véritable défi logistique : "On n'a pas assez de panneaux électoraux donc il faut qu'on en construise. Les employés des services techniques sont en train de les fabriquer", raconte Aurélie Mauléon, responsable du service élections à la mairie de Villenave.

Face à l'afflux de candidats dans la circonscription, la commune a dû débloquer 1500 euros en urgence pour commander du bois afin de construire les panneaux électoraux. Certains employés municipaux risquent d'effectuer des heures supplémentaires lundi et mardi pour les confectionner.

22 programmes à lire

Au bar-PMU du quartier Chambéry, les critiques fusent et les habitués ironisent : "Ça va être sympa hein tous ces candidats ?! On va avoir beaucoup de bulletins. On va avoir du choix !", se moque Rémy entre deux courses hippiques. Car 22 candidats c'est aussi 22 programmes. Cet habitant de Villenave depuis 15 ans, n'est pas sûr d'avoir le temps de tous les analyser. Il se contentera des 5 principaux.

Son ami, Charly, retraité ne sait plus non plus où donner de la tête. "C'est une question de clarté. On ne se rappelle même plus qui a dit quoi", se plaint-il. Mais Charly promet qu'il lira les 22 projets. "Mais je passerai plus de temps sur ceux qui m'intéressent", précise-t-il.

Certains employés municipaux doivent construire et peindre eux-mêmes des panneaux supplémentaires. © Radio France - Chloé Gandolfo