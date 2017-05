CARTES - Présidentielle dans les Pyrénées-Atlantiques : où a-t-on voté le plus pour Emmanuel Macron ?

Avec 75% des suffrages, Emmanuel Macron a largement dominé Marie Le Pen dans les Pyrénées Atlantiques. Grace à l'effet Bayrou en Béarn, et de bons scores dans les villes et agglomérations. Ici, le Front National est ancré dans les villages.

L'effet Bayrou a joué chez nous c'est indéniable. 75% des voix pour Macron dans le département ; l'écart est plus marqué qu'au niveau national. A Pau le score Macron atteint les 79%. Il est au dessus des 70% dans quasiment toutes les zones à part les cantons "Artix et Soubestre" et les "vallées de l'Ouzom et du Lagoin". Et un constat implacable aussi. Le vote Macron se fait dans les villes. 78% à Lescar, 77% à Orthez et à Lons, 75% à Billere.

CARTE - Ci-dessous, la carte du vote Macron en pourcentage des votes exprimés dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous pouvez chercher le détail dans votre commune en cliquant sur son emplacement, ou en cherchant son nom via la petite loupe en bas à gauche. N'hésitez pas à zoomer et dézoomer dans la carte.

Macron des villes et Marine des champs

Et donc, c'est à l'inverse dans les petits villages que le Front National résiste le mieux. Avec 3 communes qui place Marine Le Pen en tête : Narp, près de Salies, Pouliacq et Tadousse Ussau dans le Nord Est du Béarn. On constate que le FN a plus que doublé son nombre de voix par rapport à la présidentielle de 2002, et le face à face CHirac/Le Pen. Mais on peut également considérer que, compte tenu des scores FN lors des récentes élections (les régionales en particulier), le FN a raté ses présidentielles en Béarn.

CARTE - Ci-dessous, la carte du vote Le Pen en pourcentage des votes exprimés dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous pouvez chercher le détail dans votre commune en cliquant sur son emplacement, ou en cherchant son nom via la petite loupe en bas à gauche. N'hésitez pas à zoomer et dézoomer dans la carte.

