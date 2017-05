Les cartes politiques complètement rebattues après la présidentielle selon le maire de Bayonne

Jean-René Etchegaray était l’invité du jour de France Bleu Pays Basque ce mercredi 17 mai. Pour le président de l’UDI 64, les partis politiques traditionnels sont fatigués et doivent se recomposer.

Alors que le premier gouvernement du quinquennat Macron doit être annoncé ce mercredi 17 mai après-midi, la question se pose de la recomposition politique en France. Jean-René Etchegaray estime que les conséquences de la présidentielle seront "inévitables". Le succès d'Emmanuel Macron à la présidentielle va forcément avoir des effets sur les législatives, analyse le président de l’UDI64. Pour autant, les partis politiques n’ont pas disparu.

Emmanuel Macron est-il en train de réussir la recomposition politique en France ?

« Une dislocation du PS et de LR est une illusion» selon Jean-René Etchegaray qui reconnait toutefois « que toutes les formations politiques sont fatiguées en France. Les différences entre les Hommes qui composent les partis se font de plus en plus jour, estime-t-il, mais elles ont toujours existé ».

Et l’UDI dans tout ça ?

« L’UDI a toujours été au centre, rappelle Jean René Etchégaray. L’UDI veut la réussite de la présidence Macron. » Les choses sont claires aux yeux du président de l'Union des démocrates Indépendants dans le 64 mais il ne souhaite pas pour autant une cohabitation. Il préfère au contraire « un gouvernement fort avec un président qui dispose d’une majorité…. Mais majorité ne veut pas dire majorité absolue avec un seul et même parti ».

Hors de question pour l'UDI de ne pas présenter des candidats dans le maximum de circonscriptions pour les élections législatives. Ils seront 6, d’ailleurs, dans le département. Au pays basque, sur chacune des 3 circonscriptions, « il y aura une dizaine de candidat à chaque fois. Il suffit pour le calculer de s’en tenir aux partis. Mais, ce n’est pas forcément une bonne chose » confie le maire de Bayonne

L’élection présidentielle a été un coup de tonnerre

« L’élection présidentielle a été un coup de tonnerre qui modifie complètement la donne. Les français attendaient ce moment et il nous fait entendre ce message. » Jean-René Etchegaray pense, du coup, qu’il y aura probablement de nombreuses triangulaires voire quadrangulaires au second tour des législatives. Si l’UDI n’est pas au second tour, une concertation aura lieu avant d’apporter un soutien à un candidat ou à un autre. Jean-René Etchegaray qui insiste toutefois sur le fait qu’aux élections législatives « la personnalité des candidats compte peut être plus que l’étiquette politique de ce dernier. »