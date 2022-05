Les chantiers qui attendent Elisabeth Borne à Matignon

Elisabeth Borne a été nommée Première Ministre ce lundi 16 mai 2022. Elle succède à Jean Castex. Cette polytechnicienne réputé fidèle et bosseuse a déjà un agenda bien rempli entre planification écologique, pouvoir d'achat et réformes des retraites.

Elisabeth Borne est donc la nouvelle Première Ministre. L'annonce a été faite ce lundi 16 mai 2022 en fin d'après-midi, dans la foulée a eu lieu la passation de pouvoir à Matignon. C'est seulement la deuxième fois qu'une femme occupe ce poste, 31 ans après Edith Cresson. Elisabeth Borne se définit de gauche, mais a surtout un profil très technocratique. Elle est diplômée de Polytechnique est réputée fidèle et bosseuse. À peine installée à Matignon, elle a déjà un agenda très chargé.

La planification écologique

La nouvelle Première Ministre a en effet un défi de taille : la planification écologique. Elisabeth Borne va devoir, et c'est une première, imposer l'écologie au cœur de la politique du gouvernement. Là où habituellement, les différents ministères dédiés à l'écologie peinaient plutôt à s'imposer face aux poids lourds du gouvernement, comme Bercy. C'est une promesse du candidat Emmanuel Macron. Dès lundi soir dans son discours de passation de pouvoir, elle l'a assuré qu'elle entendait aller "plus vite et plus fort face au défi climatique et écologique".

Pour France Nature Environnement, sa nomination est plutôt une bonne nouvelle "on sait qu'elle a une forme de rigueur, mais aussi une forme de dialogue, elle peut faire progresser notre société vers une prise en compte plus grande des enjeux écologiques" a déclaré Arnaud Schwartz, le président de la fédération. En revanche, Marine Tondelier, élue régionale Europe-Ecologie-Les-Verts a rappelé la condamnation de la France pour "inaction climatique" alors qu'Elisabeth Borne était au ministère de la Transition écologique, "on n'attend pas spécialement de miracle même si on lui souhaite bonne chance", a déclaré l'élue.

La réforme des retraites

L'autre chantier sur lequel est attendue Elisabeth Borne, c'est la très délicate réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Celle qui a évolué dans différents cabinets de gauche devra porter cette réforme explosive avec l'objectif d'amener l'âge de départ à la retraite à 64 ans à la fin du quinquennat puis à 65 ans d'ici 2031. Son choix en tant que Première ministre n'a rien du hasard puisqu'elle a déjà mené à bien la réforme de la SNCF, malgré une grève historique, et puis celle de l'assurance chômage sous le précédent quinquennat.

Pour le chef de file de la Gauche, Jean-Luc Mélenchon, cette nomination est "une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique". De son côté, Marine Le Pen dénonce, elle, une volonté de "saccage social, de racket fiscal et de laxisme" de la part d'Emmanuel Macron.

La bataille des élections législatives

Mais l'urgence est au pouvoir d'achat. Comment regonfler le porte-monnaie des Français ? Comment faire face à l'inflation galopante ? C'est le premier grand chantier de la nouvelle Première Ministre. La majorité compte là-dessus pour remporter les législatives. Charge à Elisabeth Borne, d'ailleurs, d'assurer une large majorité à l'Assemblée nationale au Président réélu. C'est aussi une autre bataille, plus personnelle pour Elisabeth Borne. Elle qui n'a jamais été élue est candidate pour la toute première fois dans la 6ème circonscription du Calvados.

Elisabeth Borne a désormais 48 heures pour former son nouveau gouvernement.