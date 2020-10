Ce vendredi, la chambre régionale de la cour des comptes doit rendre public son rapport sur le Conseil régional PACA. A priori, c’est plutôt un satisfecit sur les finances. En revanche, l’institution épingle la présidence sur le nombre de collaborateurs de cabinet et leur rémunération.

Les très chers collaborateurs de Christian Estrosi et Renaud Muselier à la Région PACA

Cela concerne la période 2015-2019 et donc les présidences au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de Christian Estrosi, le maire de Nice, et de Renaud Muselier, en poste aujourd’hui. Ce dernier est très serein, il reconnait des salaires élevés pour des collaborateurs aux grandes qualités et très disponibles. Ils seraient payés 8000 à 10.000 euros par mois,

"Mes collaborateurs, ils sont très bien payés, ils travaillent 24 heures sur 24, sept jours sur sept, ils n’ont pas de vacances, ils ont de grandes qualités professionnelles mais pas de garantie d’emploi derrière, je n’ai rien à me reprocher." Le discours de Renaud Muselier est très clair. Selon la chambre, ils seraient cinq dans ce cas, ils perçoivent des salaires au-dessus de leur expérience en rapport avec leur âge, à savoir la trentaine. Le président de la Région affirme ne pas regarder l’âge de ses collaborateurs, mais la réussite de leurs objectifs. Et Renaud Muselier d’ajouter : "Si nous avons redressé les finances, c’est grâce notamment à leur engagement sans limites."

La chambre épingle aussi entre autres la Région sur le nombre de collaborateurs de la présidence. Selon la loi, il est limité à 14. Ils ont été jusqu’à 19. Selon Renaud Muselier, ce n’est plus le cas aujourd’hui, les postes ont été ventilés.

Si jamais le dossier était transmis au parquet financier, Renaud Muselier se dit serein. Il n’a rien à cacher, tout est transparent ici, affirme-t-il. De son coté le Rassemblement national s'indigne de telles pratiques.