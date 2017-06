Les chiffres-clés du premier tour des législatives en Indre-et-Loire

Les bureaux de vote ferment à 18H, sauf dans 11 autres villes où les électeurs sont attendus jusqu'à 19H : Il s'agit principalement des plus grandes villes du département : Tours, Joué-les-Tours, Saint-Pierre des Corps, Saint-Cyr-sur-Loire, Saint-Avertin, Chinon, Amboise, Montlouis-sur-Loire, La Riche, Chambray les-Tours et Huismes : le maire de ce village de 1 586 habitants a demandé une dérogation, lui-aussi, pour que, comme aux deux tours de la présidentielle, ses administrés puissent voter jusqu'à 19H.

Lors des dernières législatives, en 2012, l'absention avait atteint 40%, en Indre-et-Loire. Tous les sondages annoncent qu'elle sera encore plus forte cette année : pour se qualifier pour le second tour, un candidat devra probablement avoir réuni 23, 24 ou 25% des suffrages exprimés aujourd'hui (pour que ça corresponde à au moins 12,5% des inscrits). Il est donc tout à fait possible que, comme en 2012, on assiste à cinq duels dimanche prochain en Indre-et-Loire.