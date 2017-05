Les cinq candidats investis en Berry pour la "République En Marche"

Après quelques heures de suspens, la liste des candidats investis en Berry sous la bannière de la "République En Marche" a été dévoilée ce jeudi. Comme au niveau national, il y a des élus, des femmes mais aussi des nouveaux en politique qui proviennent de la société civile.

Le Mouvement du président Emmanuel Macron dévoile les noms des 428 candidats (sur 577 circonscriptions) dont 52% issus de la société civile et 50% de femmes. Parmi eux il ya déjà les cinq candidats berrichons . Par ailleurs parmi les «people», nous trouvons un ex-conseiller de Hollande, le président du RC Toulon, qui a démenti, ou le mathématicien Cédric Villani.

Concernant les candidats qui défendront les couleurs de la "République en Marche"en Berry, il y a deux femmes pour l'Indre. Pour la première circonscription, celle du député sortant socialiste Jean-Paul Chanteguet, ce sera une inconnue : Elodie Farman. Pour la seconde circonscription pour l'est du département, le parti a investi Sophie Guerin, maire de Heugnes et conseillère départementale. Elle aura notamment à combattre la députée sortante PS Isabelle Bruneau et le maire de la Châtre et patron des LR de l'Indre Nicolas Forissier pour les LR.

Pour le Cher, sur la première circonscription, celle qui couvre le nord-est du Cher, c'est François Cormier-Bouligeon. Ce berruyer n'est autre que l'ancien adjoint au directeur de cabinet d'Emmanuel Macron quand il était Ministre de l'Economie. Pour la deuxième circonscription , celle de Vierzon , le mouvement sera défendu par une femme : Nadia Essayan. Cette dernière est chef de file de l'opposition municipale à Vierzon, et elle arrive du MODEM. Et puis sur la troisième circonscription sur le sud du Cher avec notamment Saint-Amand-Montrond c'est le référant départemental d'En Marche qui est investi. Loic Kervran travaille à Paris mais habite Saint-Amant-Montrond.