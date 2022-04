"Les citoyens veulent des médias plus indépendants", explique Christophe Deloire de Reporters Sans Frontières

Le bus de Reporters Sans Frontières fait escale ce vendredi à Amiens. Avant-dernière étape d'un tour de France entamé le 24 mars avec l'objectif de discuter du droit à l'information à travers des dialogues entre le public et les journalistes. La synthèse de ces échanges doit être remise au prochain président de la République sous la forme d'un livre blanc.

"Ceux qui organisent notre débat public, ce sont des sociétés en Californie"

Pour Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters Sans Frontières, il était important de mener ce travail, à l'heure où Internet propage le meilleur comme le pire : "On est à un moment historique de bouleversement dans le champ de l'information. Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, offrent un merveilleux potentiel de communication, mais aussi de propagation de fausses informations, de propos, de haine et que ça nécessite que les citoyens se saisissent de cette question. Aujourd'hui, ceux qui organisent notre délibération publique, notre débat public, ce sont des sociétés en Californie. Elles organisent même nos conversations privées. Et donc, _on a besoin d'une réappropriation, d'une reprise de contrôle démocratique__. Et ça passe évidemment par les citoyen_s".

A cela s'ajoute selon lui une défiance croissante envers les journalistes : "Nous ne sommes pas là pour discuter de la légitimité des critiques, parfois acerbe contre les journalistes, mais précisément pour écouter et plus pour réfléchir à ce qu'on peut faire plutôt que de continuer à être dans cette logique, de les critiquer ? Les autres journalistes se défendent plus ou moins bien, ce qui ne fonctionne plus. Je pense qu'on en a tous assez. Donc maintenant, que voulons-nous pour l'avenir pour le droit à l'information ? "

Un livre blanc remis au vainqueur de l'élection présidentielle

Ce tour de France du bus RSF offre ainsi deux types d'activités : "Nous offrons un café de la presse. A Amiens par exemple, le bus Reporters sans frontières sera au centre ville dans l'après midi et nos équipes vont discuter avec l'ensemble des citoyens qui passeront. Et puis, dans un certain nombre de villes, on a organisé _des assemblées citoyennes_, des réunions de réflexion. On a fait ça dans des villes, dans des villages, vraiment, pour pouvoir s'adresser à des catégories sociales, professionnelles, géographiques très, très, très différentes. Nous, on prend des notes qui seront utiles et qui viendront nourrir ce livre blanc qui sera remis au prochain président de la République".

Un livre blanc remis au vainqueur de l'élection présidentielle, mais pour quelles suites ? "Tout cela sera remis au président de la République, au Parlement, mais aussi aux rédactions. Parce que il y a des demandes qui relèvent du politique. Celles qui sont relatives à la régulation. Il y a d'autres demandes qui relèvent des pratiques et notamment des pratiques journalistiques. Là dessus, _il y a très clairement aussi un travail important à faire_, ça a été vraiment très intéressant cette tournée, ce Tour de France dans 20 villes et villages, pour comprendre aussi pourquoi il y avait un sentiment, parfois souvent même de la population, d'un grand décalage des journalistes. Nous mêmes journalistes, on a à l'évidence un travail profond à faire."

Alors que le parcours touche à sa fin, plusieurs éléments émergent nettement de tous ces échanges : "Là où nous ne sommes pas surpris, c'est le fait qu'il y a une demande d'indépendance des médias. Une très grande demande _que les journalistes ne donnent pas de leçons_, ne disent pas quoi penser, c'est constant. Mais ce qui est plus surprenant, c'est une très grande demande de compréhension des grands basculements du monde _: climatique, technologique, géopolitique, économique. Et là, il y a l'expression d'une forme de frustration où les gens ont tendance à dire et peut être tout à fait raison : "Vous êtes trop négatifs. Vous parlez d'abord des accidents. Nous, on veut comprendre les grandes évolutions" et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on sent qu'il y a là un appétit, une envie qui sont très positifs. J'observe d'ailleurs que là où les gens critiquent fortement les journalistes, c'est au nom des valeurs du journalisme, de l'idéal du journalisme. Donc, il y a une demande sur laquelle, évidemment, on peut construire aujourd'hui. Ça, c'est très positif_".

Reprendre la main sur l'information

Face à la diffusion massive de fausses informations et surtout leur succès croissant, faut-il voir une crise de confiance envers les médias traditionnels ? Christophe Deloitre en doute : "A la limite, ces campagnes de désinformation ou ces guerres de propagande, je pense qu'elles _confortent la confiance dans les médias traditionnels_. Ce qui est destructeur aujourd'hui pour la démocratie et pour la paix, c'est le fait qu'avant, c'était le Parlement, nos représentants politiques qui dictaient un certain nombre de garanties démocratiques dans ce qu'on appelle l'espace public et la place du village. Là, on discute et aujourd'hui, il y a des plateformes numériques dans une logique marchande qui ont un intérêt, d'une certaine manière, à ce que les algorithmes, c'est à dire un modèle de programmes qui prennent des décisions sur ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. L'intérêt, c'est juste d'aller augmenter l'audience. Ce n'est pas l'utilité publique de l'information et c'est là-dessus qu'il faut que nous reprenions la main collectivement."