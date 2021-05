Les clandestins annoncent la création du " FLNC Maghju 21 "

Ce 5 mai 2021 marquait un anniversaire, celui de la naissance du FLNC, il y a 45 ans, le 5 mai 1976.

Un anniversaire choisi par plusieurs clandestins pour annoncer la création d'un nouveau groupe armé, le "FLNC Maghjiu 21".

Lors d'une conférence de presse à laquelle étaient conviés nos confrères de Via Stella, ils ont laissé clairement planer la menace d'une reprise de la lutte armée. Ils se sont livrés également à un bilan sévère de la mandature écoulée. "Cinq ans après la victoire dite historique de 2015, peut-on lire dans son communiqué remis lors d'une conférence de presse clandestine, cette aspiration démocratique n'a pas permis de véritablement changer la donne politique en Corse". La responsabilité incombe à l'Etat qui , affirme le FLNC, n'a fait aucun geste, mais également aux nationalistes au pouvoir.

Le constat, selon ce nouveau FLNC, est en effet accablant. "La majorité Pè a Corsica, lit-on, n'a pas su se hisser à la hauteur des enjeux. Elle a été plus dans la gestion d'une collectivité que dans la construction d'une nation". Les mots sont cinglants : "ils (les élus donc, accusent les clandestins) semblent visiblement mettre plus d'énergie dans la campagne permanente et l'électoralisme que pour s'imposer par leurs propositions, et actions au quotidien". L'échec concerne, à leurs yeux, aussi bien la stratégie de libération nationale que la gestion des dossiers qui dépendent de leur compétence, comme les déchets ou les transports maritimes".

Le mouvement appelle au sursaut car, écrit-il, " la Corse est aujourd'hui en danger", et d’énumérer les maux dont elle victime : spéculation, monopole, drogue, mafia, et "des assassinats qui dépassent la sphère des règlements de comptes pour toucher, y compris deux patriotes corses".

Cette communication intervient à quelques semaines seulement des territoriales, mais simple coincidence, précisent les clandestins qui appellent néanmoins à voter pour les listes se réclamant du nationalisme sur des bases claires. Et enfin, ils évoquent une potentielle reprise de la lutte armée : "Pour notre part, peut-on lire, après de longs mois de débats, nous, nombreux militants de toutes les composantes du FLNC, avons pris la decision d'un redéploiement tactique dans l'attente d'un véritable processus de règlement de la questions nationale Corse."