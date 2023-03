" Les commerçants et les habitants sont inquiets sur la manifestation " - Marc Andreu-Sabater, maire de Vire

Le maire de Vire, Marc Andreu-Sabater, le 4 juin 2022 avec Elisabeth Borne, Edouard Philippe et Freddy Sertin, suppléant d'Elisabeth Borne

Contre la réforme des retraites, un rassemblement très symbolique a lieu demain à Vire, fief d'Elisabeth Borne. Une manifestation sous tension qui inquiète les autorités.

Climat sous tension

Ce rassemblement, initié par l'intersyndicale de Normandie va se faire dans un climat de plus en plus tendu. Hier, par exemple, à Caen, une effigie d'Emmanuel Macron a été brûlée devant la Préfecture du Calvados.

Dans ce contexte, la manifestation prévue, suscite de l'inquiétude pour le maire de Vire : " On l'appréhende avec prudence, on ne sait pas qui sera là, mais nous mettons tout en oeuvre avec la Préfecture, la gendarmerie et les différents services de l'Etat pour assurer la sécurité. Nous avons des réunions depuis une semaine ", explique Marc Andreu Sabater, le maire de Vire, à France Bleu Normandie.

Entre 5.000 et 10.000 personnes attendues

Dans cette ville de 17.000 habitants une manifestation de cette ampleur n'a jamais eu lieu. "La plus grosse manifestation dans le cadre de la contestation de la réforme des retraites à Vire a réuni environ 1 200 personnes. Demain nous attendons entre 5 000 et 10 000 personne. Vous imaginez que plusieurs milliers de personnes qui viennent manifester à Vire, c'est quelque chose d'inédit, du jamais-vu !" annonce Marc Andreu Sabater, le maire.

Centre ville bloqué et commerces fermés

Le maire confirme que le centre-ville sera inaccessible tout l'après-midi et que beaucoup de commerçants souhaitent fermer leurs commerces : " J'ai rencontré beaucoup de commerçants d'habitants ces derniers jours et leurs témoignages laissent penser que ceux qui sont sur le trajet de la manifestation vont baisser le rideau. Il y a de l'inquiétude et puis les clients ne seront pas en centre ville demain s'il y a un grand rassemblement", ajoute Marc Andreu Sabater.

"Qu'on brûle l'effigie du président de la République, c'est scandaleux "

Interrogé sur l'évènement d'hier à Caen, le maire de Vire qui soutient la majorité présidentielle ne comprend pas ce geste : " Quand on est un homme public, on reçoit forcément des propos désagréables, ça on peut l'accepter. Mais par contre, il y a des limites à ne pas dépasser. Qu'on brûle l'effigie du président de la République, c'est scandaleux ! Ce type à l'encontre d'un élu, c'est pour moi totalement inacceptable."