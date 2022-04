Présidentielle 2022 : les communautés religieuses d'Alsace lancent un appel avant le second tour

Elles l'avaient déjà fait il y a 5 ans. Les communautés religieuses d'Alsace font une déclaration commune, avant le second tour de l'élection présidentielle. Christian Albecker, le président de l'union des églises protestantes d'Alsace Lorraine, Monseigneur Luc Ravel, l'archevêque de Strasbourg et Harold Weill, le grand rabbin du Bas-Rhin signent un texte pour rappeler leur attachement à la question des réfugiés et à celle de l'Europe.

S'abstenir ou voter blanc c'est prendre le risque de le regretter

Sans citer le nom d'un des candidats, Il faut, disent-ils : "faire le choix de la personne qui sera la mieux à même de mener une politique internationale gage de paix et de stabilité". Et de conclure : "Nous appelons donc tous les membres de nos communautés et toutes les femmes et les hommes de bonne volonté à prendre très au sérieux cette échéance électorale. [...] S’abstenir ou voter blanc, c’est laisser d’autres décider à notre place et prendre le risque de le regretter".